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insanları açıkladı! "ölüm çığlığı" böyle uyarıyor

Bakteriler toprakta, okyanusta ve insan bağırsağında yaşayabilirler. insanları şaşkına çeviren bir araştırmaya imza attı. "ölüm çığlığının" diğer bakterileri uyararak hayatta kalmalarını sağladığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 05:56 Son Güncelleme: 25.8.2020 07:18 ABONE OL
Bilim insanları açıkladı! Bakterilerin ölüm çığlığı böyle uyarıyor

LiveScience'ın haberine göre, insanlarının yaptığı araştırma, antibiyotikle yok olurken yaydıkları kimyasal bir maddenin, diğerler bakterilere tehlike alarmı verdiğini ortaya koydu.

Bilim insanları açıkladı! Bakterilerin ölüm çığlığı böyle uyarıyor

TEHLİKEYE KARŞI KISA SÜREDE DİRENÇ GELİŞTİREBİLDİ

Uzmanlar, "necrosignaling" (nekro sinyalleşme) olarak tanımladığı alarm sayesinde sürü halinde yaşayan ölümcül tehdidin varlığını önceden algılayabildiğini ve tehlikeye karşı kısa sürede direnç geliştirebildiği belirtildi.

Bilim insanları açıkladı! Bakterilerin ölüm çığlığı böyle uyarıyor

Ölü sürünün geri kalanını nasıl kurtardığını incelemek için yapılan çalışmada, bakteriler ile antibiyotik arasındaki etkileşim gözlemlendi.

Teksas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji profesörü Rasika Harshey, ölü bakterilerin ayrıca canlı hücre zarlarında antibiyotiklerin dışarı atılmasını sağlayan sistemi aktive ettiğini belirterek "Ölü bakteriler, sürünün hayatta kalmasına yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

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Bilim insanları açıkladı! Bakterilerin "ölüm çığlığı" böyle uyarıyor
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