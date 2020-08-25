Huzurevi ve hastane personeli zatürre aşısı olmalı

Vücudumuzdaki enfeksiyonlar zatürreye çevirdiği zaman öldürücü olabiliyor. Özellikle de bağışıklık sistemi baskılanan, kronik hastalığı olan ve yaşlı kişilerde… Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, Covid-19 döneminde zatürre ve aşısı ile ilgili GÜNAYDIN okurlarına bilgiler verdi…Zatürreye neden olan mikroplar, kişiden kişiye, yakın temas sonucu bulaşır. Hastalığın sağlıklı kişilere bulaşması; öksürük, aksırık ya da hasta kişilerin konuşması sırasında havaya yayılan damlacıkların doğrudan solunması yoluyla gerçekleşir.Kalabalık yerler, kapalı alanlar, insanların toplu halde yaşadığı okullar, askeriye ve yurtlar zatürrenin bulaşma olasılığının fazla olduğu yerlerdir.Ağır geçen grip hastalığı zatürreye ortam hazırlar. Vücudu aşırı ölçüde zayıf düşüren hastalıkların seyri sırasında da zatürre ortaya çıkar.Pnömonide şikayetler etken mikroorganizmanın türüne göre değişiklikler gösterir. Bakteriyel pnömonilerde genellikle ateş, üşüme ve titreme ile başlar ve gittikçe yükselir. Öksürük, başlangıçta kuru vasıftadır.Hastalığın yaygınlık derecesine göre hastalarda nefes darlığı ve el, ayak ve dudaklarda morarmalar görülebilir. Halsizlik, iştahsızlık, kırgınlık gibi genel şikayetler sıklıkla hastalığa eşlik eder.Tedavide antibiyotikler, gerekirse antiviral ajanlar, ateş düşürücüler kullanılması, oksijen alınması, su kaybını karşılayacak ölçüde sıvı alınması, yatak istirahati, bol vitaminli ve yüksek kalorili diyet ile hastanın çok iyi beslenmesi gerekir.Covid-19 salgınına, grip ve zatürre salgınlarının da eklenmesini önleyebilmek için hem grip aşısı, hem de zatürre aşısı olunması gerekir. Yine de zatürre aşısının Covid- 19'a karşı koruyuculuğunun olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. Grip aşısı herkese uygulanırken zatürre aşısı için aşılanması gereken kişiler şunlardır:65 yaş üstündekilerKronik akciğer, böbrek ve kalp hastaları bulunanlarBağışıklık sistemi baskı altında olanlarŞeker hastalarıTansiyon hastalarıTekrarlayan pnömoni geçirenlerKanser tedavisi olanlarHerhangi bir nedenle dalağı cerrahi bir şekilde çıkarılmış olanlarHuzurevi çalışanlarıHastane personeliGrip hava yolu ile bulaşan bir hastalık olduğundan, grip virüsüne yakalanmış insanların öksürme ve hapşırmaları ile ortama saçtıkları virüslerden korunmak için maske kullanmak en etkili yoldur.Toplu taşıtlar, sinema, tiyatro gibi kalabalık yerlerde havalandırmanın iyi olmasına dikkat etmek, temizliğe özen göstermek gibi tedbirlerle gripten korunmak mümkün olabilir.Stres, vücut direncini azalttığı için hastalıklara da zemin hazırlayan en önemli etkenlerdendir. Bu nedenle, çeşitli yollar ile stresten uzaklaşmak, sağlıklı kalmayı da beraberinde getirecektir.Sigara içmemek, düzenli uyumak, alınacak diğer önlemler arasında sayılabilir.