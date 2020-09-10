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: ’da ilk kez Afrika domuz vebasına rastlandı

’da ilk kez Afrika vakasına rastlandığı bildirildi. Almanya Gıda, Tarım ve Tüketici Koruma Bakanı Julia Kölckner yaptığı açıklamada, Afrika domuz vebasının Polonya sınırı yakınlarında Brandenburg eyaletinin Spree-Neisse bölgesinde ölmüş bir yaban domuzunda tespit edildiğini belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 15:06 Son Güncelleme: 10.9.2020 15:12 ABONE OL
Son dakika: Almanya’da ilk kez Afrika domuz vebasına rastlandı

Klöckner, Afrika domuz vebasının insanlar için bir tehlike oluşturmadığın ancak domuzlar için tedavisi olmayan ölümcül bir bulaşıcı hastalık olduğunu kaydetti.

Afrika domuz vebasının ülkede yayılmasını engellemek için önlemlerin alınacağını aktaran Klöckner, bunun, etkilenen bölgede yolcu ve araç trafiğinin kısıtlanması, bölgenin kordon altına alınması, ölü hayvanların aranmasının artırılması ve avcılık faaliyetlerinin ve tarım arazisinin kullanımının kısıtlanması gibi tedbirleri içerdiği bilgisini paylaştı.

ÇİN VE AVRUPA GİBİ DİĞER ÜLKELERİN YÖNETİMLERİYLE TEMASA GEÇTİĞİ BİLDİRİLDİ

Almanya'da ,söz konusu domuz vebasına rastlanmasıyla domuz etinin ihraç edildiği ülkelerin kısıtlama getirmesinden endişe ediliyor.

Alman hükümetinin, bu sebeple büyük miktarda domuz eti ihraç edilen Çin ve Avrupa gibi diğer ülkelerin yönetimleriyle temasa geçtiği bildirildi.

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Son dakika: Almanya’da ilk kez Afrika domuz vebasına rastlandı
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