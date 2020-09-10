Son dakika: Almanya’da ilk kez Afrika domuz vebasına rastlandı

Klöckner, Afrika domuz vebasının insanlar için bir tehlike oluşturmadığın ancak domuzlar için tedavisi olmayan ölümcül bir bulaşıcı hastalık olduğunu kaydetti.

Afrika domuz vebasının ülkede yayılmasını engellemek için önlemlerin alınacağını aktaran Klöckner, bunun, etkilenen bölgede yolcu ve araç trafiğinin kısıtlanması, bölgenin kordon altına alınması, ölü hayvanların aranmasının artırılması ve avcılık faaliyetlerinin ve tarım arazisinin kullanımının kısıtlanması gibi tedbirleri içerdiği bilgisini paylaştı.

ÇİN VE AVRUPA GİBİ DİĞER ÜLKELERİN YÖNETİMLERİYLE TEMASA GEÇTİĞİ BİLDİRİLDİ

Almanya'da ,söz konusu domuz vebasına rastlanmasıyla domuz etinin ihraç edildiği ülkelerin kısıtlama getirmesinden endişe ediliyor.

Alman hükümetinin, bu sebeple büyük miktarda domuz eti ihraç edilen Çin ve Avrupa gibi diğer ülkelerin yönetimleriyle temasa geçtiği bildirildi.