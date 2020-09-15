Akciğeri temizleyen besin!

Sigara-tütün kullanımı, yoğun trafiğe bağlı egzoz dumanı, hava kirliliği… Birçok toksin madde farkında olarak ya da olmayarak ciğerlerimize giriyor. Toksin maddeler zamanla ciğerlerde birikerek çeşitli akciğer sorunlarına, tedavi edilmezse akciğer kanserine kadar neden olabiliyor. Ciğerlerimizi toksinlerden korumanın birinci yolu eğer sigara ve tütün kullanımı varsa bırakmak, sigara ve tütün kullanımı dışındaki sebeplere bağlı toksin birikimi varsa bunu önlemenin yolu ise besinlerden geçiyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, Akciğeri temizleyen besinler konusunda bilgiler verdi.
Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.
Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.
Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...
Zencefil – Zerdeçal: Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.
Kekik: İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.
Siyah havuç: Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.
Üzüm çekirdeği: İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmelidir.
Keçiboynuzu: Toksinlerden arınmada detoks etki sağlar.