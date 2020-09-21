Uzmanlarda flaş corona araştırması! Corona virüsü belirtileri gün gün bu semptomları gösteriyor!

Corona virüsü belirtileri ile ilgili dünya çapında yapılan çalışmalarda covid-19 virüsünün insan vücudunda birçok farklı semptomlara yol açtığı keşfedilmiştir. Bu kapsamda herkes tarafından bilinen semptomlar ateş ve kuru öksürük olsa da hastalığa yakalanan kişilerin çok yüksek bir bölümünde tat ve koku kaybı bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda vatandaşlar corona virüsü belirtilerine ilişkin detayları merak ediyor. İşte corona virüsü belirtileri ve gün gün insan vücudundaki semptomlar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İÇİN DİKKAT! ARAŞTIRMALARA GÖRE YALNIZCA "YÜKSEK ATEŞ" DEĞİL

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgınında uzmanlar her fırsatta bu salgının semptomlarına karşı vatandaşları uyarıyor. Ülkemizde de artan vaka sayılarıyla beraber vatandaşların corona virüsü belirtileri ile ilgili bilgi sahibi olması ve kendi vücudunda yer alan semptomları fark edebilmesi büyük önem taşıyor. Dünya üzerinde konuyla ilgili yapılan araştırmalarda salgının gün gün insan vücudundaki semptomları sıralandı…