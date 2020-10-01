Türk doktorlar bu tedavi ile literatüre girecek

Durumu iyice ağırlaşınca ve nefes alamamaya başlayınca eşi Duygu Çakır eşini yeniden hastaneye götürdü. Erhan Çakır, 9 Nisan'da hastaneye yattı, 12 Nisan'da yoğun bakim servisine alınıp entübe edildi. 15 gün Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldıktan sonra Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip ECMO (Yapay Akciğer) cihazına bağlandı. Aylarca yoğun bakımda cihaza bağlı yaşayan ve Akciğer Nakli Bekleme Listesi'nde akciğer nakli olabilmek için gün sayan Çakır, geçtiğimiz günlerde iyileşme gösterince Eylül ayında odaya alındı ve serviste takip edilmeye başlandı. Yürüme terapileri nefes eğersizleri başlandı. Acilin acili akciğer nakli bekleme listesinden de çıkarıldı. Bundan sonra kendi akciğerleri ile hayatına devam edecek.

DOKTORLARIMIZ SAYESİNDE BUGÜNLERİ GÖRDÜK

Erhan Çakır'ın nakil olabilmesi için daha önce sosyal medyadan çağrı yapan Eşi Duygu Çakır; "Eşimin bize ve çocuklarına kavuşması doktorlarımızın sayesinde oldu. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Çocuklarımın ve benim tek istediğim sağlıkla evimize, mutlu yuvamıza kavuşmak. Çocuklarım 6 aydır babalarına hasret yaşıyor. Erhan da çocuklarını çok özledi" diyerek duygularını dile getirdi.

