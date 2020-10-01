Türk doktorlar bu tedavi ile literatüre girecek

Covid-19 teşhisiyle 12 Nisan'da yoğun bakıma yatan ve akciğerleri iflas ettiği için akciğer nakli bekleyen Mucize Adam Erhan Çakır, tam 6 ay sonra akciğer nakline gerek olmayacak şekilde iyileşti. Kendisini iyileştiren yöntem ise Türk doktorların ismini bir kez daha literatüre yazdıracak İstanbul Sancaktepe'de yaşayan 44 yaşındaki Erhan Çakır, koronavirüs pandemisinin ülkemizde en tehlikeli zamanı olan Nisan ayının başında önce grip olduğunu zannetti ve özel bir hastaneye gitti. Orada tahlil yapıp film çektiler, ilaç verip eve gönderdiler. Ertesi gün durumunda bir değişiklik olmayınca bu sefer başka bir hastaneye gitti. Orada da ilaç verip eve gönderdiler. Yine sonuç alınamayınca tomografisindeki ağır tutulmaları gören doktorlar COVID-19 teşhisi koydu. İlaç verip tedavisini evde planladı.
Durumu iyice ağırlaşınca ve nefes alamamaya başlayınca eşi Duygu Çakır eşini yeniden hastaneye götürdü. Erhan Çakır, 9 Nisan'da hastaneye yattı, 12 Nisan'da yoğun bakim servisine alınıp entübe edildi. 15 gün Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldıktan sonra Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip ECMO (Yapay Akciğer) cihazına bağlandı. Aylarca yoğun bakımda cihaza bağlı yaşayan ve Akciğer Nakli Bekleme Listesi'nde akciğer nakli olabilmek için gün sayan Çakır, geçtiğimiz günlerde iyileşme gösterince Eylül ayında odaya alındı ve serviste takip edilmeye başlandı. Yürüme terapileri nefes eğersizleri başlandı. Acilin acili akciğer nakli bekleme listesinden de çıkarıldı. Bundan sonra kendi akciğerleri ile hayatına devam edecek.
DOKTORLARIMIZ SAYESİNDE BUGÜNLERİ GÖRDÜK
Erhan Çakır'ın nakil olabilmesi için daha önce sosyal medyadan çağrı yapan Eşi Duygu Çakır; "Eşimin bize ve çocuklarına kavuşması doktorlarımızın sayesinde oldu. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Çocuklarımın ve benim tek istediğim sağlıkla evimize, mutlu yuvamıza kavuşmak. Çocuklarım 6 aydır babalarına hasret yaşıyor. Erhan da çocuklarını çok özledi" diyerek duygularını dile getirdi.
Erhan Çakır'ın Bodrum'da yaşayan kız kardeşi Nurhan Çakır Elber ise, "Kardeşime Türkiye'nin dört bir yanından organ ararken, O'nu kaybetme korkusunu yaşarken, birden sevinci yaşamak bir gerçekten bir mucize. Bu başarı bizim doktorlarımızın başarısıdır. Bize kardeşimizi kazandırdılar. Onlara sonsuz teşekkürler" dedi.
6 ay sonra yoğun bakımdan çıkan Erhan Çakır; İkinci bir hayat bana hediye edildi. Önce Rabbim, sonra buradaki doktorlarımızın sayesinde. Yaşamak çok güzel, ailemi çocuklarımı çok özledim. Nefes almanın önemini anladım" dedi.
DÜNYANIN TERSİNE BİR YÖNTEM UYGULADIK
SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, "Dünyada ileri derecede yetmezliğe yol açan bu tip durumlarda akciğerlere yüksek basınçlı solunum desteği uygulamaları yapılır. Biz de tam tersine tüm basınçları minimalize ederek akciğerleri kendi haline bıraktık. Akciğer kendi kendisini yenileyerek kapasitesini artırdı. Gittikçe artan bir hacimle yeniden çalışmaya başladı. Bu uyguladığımız tedaviyi yeni bir model olarak yayın haline getirip literatüre gireceğiz. Bu şekilde tamamen kendisini yenilemesi, çalışmaya bırakıldığı için iyileşme daha hızlı oldu. Böyle 2 hastamız daha var, onların da tamamen iyileşmesini bekliyoruz" dedi.