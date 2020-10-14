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Kolesterole karşı adeta doğal ilaç! İşte kolesterolü bitiren en etkili gıda...

kendini arter duvarlarına yapıştıran bir tür yağ olup insanların sağlığını büyük riske sokmaktadır. Kolesterol seviyelerinin kontrolü ağırlıklı olarak ne tür besinler tükettiğimize bağlıdır. Sebze, meyve, tahıl ve su yönünden zengin bir beslenme kötü kolesterol kalıntılarının azalmasına yardımcı olur ve daha şiddetli sağlık sorunlarına yakalanma riskini azaltır. Dünyada birinci sırada gelen ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarına sebebiyet veren ana etkenlerden biri de kolesteroldür. Yağ benzeri bir maddenin mum kıvamında damarlarda birikmesi genel olarak kolesterol olarak tanımlanır. Günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri olan kolesterol düzenli ve sağlıklı beslenmeyle kontrol altına alınabiliyor. İşte kolesterole iyi gelen doğal besinler…

Giriş Tarihi: 14.10.2020 08:56 Son Güncelleme: 14.10.2020 09:04 ABONE OL
Kolesterole karşı adeta doğal ilaç! İşte kolesterolü bitiren en etkili gıda...

her insanda bulunan, insan vücudunun ürettiği mumsu yapıda bir yağdır. Kolesterol hücre oluşumu sırasında, vücuda ve hücrelere enerji üretilirken ve vücudu iltihaplanmalara karşı savunmada gerekli olan bir yapıdır. Vücut bu görevler için ihtiyacı olduğu kadar kolesterolü kendisi üretmektedir. Bunun yanı sıra insanlar hayvansal kaynaklı gıdalardan da kolesterol almaktadır. Fakat vücuttaki kolesterol seviyesi çok yüksek miktarlara eriştiğinde zaman içinde damarlarda tıkanma görülebilmektedir.

Kolesterole karşı adeta doğal ilaç! İşte kolesterolü bitiren en etkili gıda...

genelde orta yaş grubu ile ileri yaş grubuna dahil olan kişilerde daha çok kendini gösterir. Çünkü kolesterol hastalığı birden bire çıkıp kişide rahatsızlık oluşturmaz, aksine yanlış beslenme ve yeteri kadar egzersiz yapmamanın bir sonucu olarak yıldan yıla yükselir ve zaman içinde ileride geri dönüşü olmayan kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir.

Kolesterole karşı adeta doğal ilaç! İşte kolesterolü bitiren en etkili gıda...

değerlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, doğru ve sağlıklı bir beslenme, hayatımıza katacağımız düzenli egzersizler kolesterol hastalığına yakalanma ihtimalimizi oldukça düşürür.

Kolesterole karşı adeta doğal ilaç! İşte kolesterolü bitiren en etkili gıda...

değerini yükselten organımız karaciğerdir. Karaciğer, tükettiğimiz besinlerin türüne ve miktarına bağlı olarak yükselen kan şekeriyle birlikte kolesterol üretir.

Kolesterole karşı adeta doğal ilaç! İşte kolesterolü bitiren en etkili gıda...

Yüksek tedavisinde en önemli konu ilaçsız tedaviler ve kesinlikle önemsenmesi gerekiyor. İlaçsız tedavi denilince akla ilk olarak sağlıklı beslenme geliyor. Düzenli ve sağlıklı beslenerek kolesterol başta olmak üzere birçok rahatsızlıktan kurtulmak mümkün.

Kolesterole karşı adeta doğal ilaç! İşte kolesterolü bitiren en etkili gıda...

Lipid adı verilen bir tür kan yağının yükselmesi ve damar sertliğine neden olmasıyla ortaya çıkan kolesterolü, evde hazırlayacağınız kür ile kontrol altına alabilirsiniz. Tabii ki tüm kürlerde olduğu gibi bu kürü denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Kolesterole karşı adeta doğal ilaç! İşte kolesterolü bitiren en etkili gıda...

MAYDANOZ KÜRÜ

15 -16 saplarıyla beraber maydanoz, 1 limon suyu, yarım su bardağı su. Maydanozları saplarıyla birlikte, sıktığınız limonun suyunu ve suyu bir kaba alarak blenderden geçirin ve elde ettiğiniz karışımı sabahları aç karnınıza kahvaltıdan 20 dakika önce için. 15 gün boyunca uygulayın. genelde orta yaş grubu ile ileri yaş grubuna dahil olan kişilerde daha çok kendini gösterir. Çünkü kolesterol hastalığı birden bire çıkıp kişide rahatsızlık oluşturmaz, aksine yanlış beslenme ve yeteri kadar egzersiz yapmamanın bir sonucu olarak yıldan yıla yükselir ve zaman içinde ileride geri dönüşü olmayan kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir.

Kolesterole karşı adeta doğal ilaç! İşte kolesterolü bitiren en etkili gıda...

SARIMSAK

Potasyum minerali, A ve C vitaminini içerir. Kan pıhtılaşmasını önleyerek damarların tıkanmasını engellemektedir. Kan basıncını ayarlarken kalp ve damar rahatsızlıkları içinde mucize bir besindir. Güçlü bir antioksidan olan sarımsak, içerisindeki kuersetin sayesinde damar tıkanıklığının önlenmesine, kan basıncı ile kan yağlarının düşmesine yardımcı olur.

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Kolesterole karşı adeta doğal ilaç! İşte kolesterolü bitiren en etkili gıda...
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