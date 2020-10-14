Kolesterole karşı adeta doğal ilaç! İşte kolesterolü bitiren en etkili gıda...

MAYDANOZ KÜRÜ

15 -16 saplarıyla beraber maydanoz, 1 limon suyu, yarım su bardağı su. Maydanozları saplarıyla birlikte, sıktığınız limonun suyunu ve suyu bir kaba alarak blenderden geçirin ve elde ettiğiniz karışımı sabahları aç karnınıza kahvaltıdan 20 dakika önce için. 15 gün boyunca uygulayın. Kolesterol genelde orta yaş grubu ile ileri yaş grubuna dahil olan kişilerde daha çok kendini gösterir. Çünkü kolesterol hastalığı birden bire çıkıp kişide rahatsızlık oluşturmaz, aksine yanlış beslenme ve yeteri kadar egzersiz yapmamanın bir sonucu olarak yıldan yıla yükselir ve zaman içinde ileride geri dönüşü olmayan kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir.