Aşırı kafein tüketimi Osteoporoz riskini artırıyor

Osteoporozun belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Bertan Cengiz "İleri yaşlarda omurgadaki ya da diğer kemiklerdeki çökmelerden dolayı oluşan boy kısalması, kamburluk gelişmesi, bazı duruş bozuklukları genelde osteoporozda ikincil olarak gördüğümüz durumlardır. Osteoporoz genellikle sessizce ilerler. İlk kırık oluşana kadar belirti vermeyebilir. Yani belirti vermemesi sebebiyle kişinin daha dikkatli olması ve uzmanların önerdiği dönemlerde tetkik yaptırmaları çok önemli hale geliyor.

Dr. Bertan Cengiz, hastalığı engellemede sporun çok büyük katkısı olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tedaviden ziyade önleyici tedbirler bu hastalıktaki en önemli faktörlerdir. Peki, nasıl tedbir alacağız? 30 yaşına kadar vücudumuz kemik yapım yönünde ilerlerken 30 yaşından sonra erime yönünde ilerler. 30 yaşa kadar beslenme ve bunun yanında yapılan sporun çok ciddi olumlu etkisi var. Tabii ki ileri yaşlarda yapılan sporun çok etkisi var ama 30 yaşına kadar uygun beslenme ve sporun osteoporozun önlenmesi üzerinde ciddi faydası var. Bunların yanında güneşten aldığımız D vitamini, osteoporozun önlenmesinde önemli bir etkendir. Bütün bu faktörleri düşündüğümüzde en önemli iki etkenin beslenme ve hareket yani egzersiz olduğunu söyleyebiliriz."

