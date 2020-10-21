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Aşırı kafein tüketimi riskini artırıyor

Dr. Bertan Cengiz, aşırı kafein tüketiminin riskini arttırdığını belirterek, “Osteoporozu engellemede sporun çok büyük payı var” dedi. Hormonal yapılarından dolayı kadınlarda osteoporozun daha fazla görülebileceğini söyleyen Dr. Bertan Cengiz, “Halk arasında ‘kemik erimesi’ olarak bilinen Osteoporoz, aslında kemik erimesi olduğu kadar kemik kalitesinin de bozulduğu bir rahatsızlıktır. Hem kemiğin yoğunluk kaybı hem de mikro mimarisinin yani iç yapısının bozulmasını ifade eder. Kemiklerin içlerinde boşluklar oluşur ve yoğunlukları azalır. Bu durum kemiğin kırılması ya da çatlamasına zemin hazırlar." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 14:25 ABONE OL
Aşırı kafein tüketimi Osteoporoz riskini artırıyor

Osteoporozun belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Bertan Cengiz "İleri yaşlarda omurgadaki ya da diğer kemiklerdeki çökmelerden dolayı oluşan boy kısalması, kamburluk gelişmesi, bazı duruş bozuklukları genelde osteoporozda ikincil olarak gördüğümüz durumlardır. Osteoporoz genellikle sessizce ilerler. İlk kırık oluşana kadar belirti vermeyebilir. Yani belirti vermemesi sebebiyle kişinin daha dikkatli olması ve uzmanların önerdiği dönemlerde tetkik yaptırmaları çok önemli hale geliyor.

Dr. Bertan Cengiz, hastalığı engellemede sporun çok büyük katkısı olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tedaviden ziyade önleyici tedbirler bu hastalıktaki en önemli faktörlerdir. Peki, nasıl tedbir alacağız? 30 yaşına kadar vücudumuz kemik yapım yönünde ilerlerken 30 yaşından sonra erime yönünde ilerler. 30 yaşa kadar beslenme ve bunun yanında yapılan sporun çok ciddi olumlu etkisi var. Tabii ki ileri yaşlarda yapılan sporun çok etkisi var ama 30 yaşına kadar uygun beslenme ve sporun osteoporozun önlenmesi üzerinde ciddi faydası var. Bunların yanında güneşten aldığımız D vitamini, osteoporozun önlenmesinde önemli bir etkendir. Bütün bu faktörleri düşündüğümüzde en önemli iki etkenin beslenme ve hareket yani egzersiz olduğunu söyleyebiliriz."

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Aşırı kafein tüketimi Osteoporoz riskini artırıyor
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