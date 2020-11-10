Kurutulmuş gıdalarda gizli tehlike: 'Aflatoksin mantarı'

Dışarıdan satın alınan kuru gıdaların hangisinde bu mantarın olduğu anlaşılmıyor. Bu yüzden kuru olarak tüketilecek gıdaların mümkün olduğunca evde kurutulması daha sağlıklı olacaktır. Evde kurutulan meyve ve sebzelerde de bu mantarın oluşmamasını sağlamak için nemli ve kuytu köşelerde, fırın gibi ısı verecek olan eşyaların yakınında saklanmaması gerekiyor. Bu yerlerde kurutulup, saklandığı zaman aflatoksin olmayan ürünlerin de bulaş riskini artırmış oluyor. İncir, domates kurusu, pul biber, vişne, kiraz, elma kurusu gibi kurutulmuş yiyeceklerde aflatoksinin tutunma olasılığı çok daha yüksek" dedi.