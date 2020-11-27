Son dakika: Çocuğunuz koronavirüse yakalanırsa ne yapmalısınız? Uzman isim madde madde anlattı...

Son dakika haberi: 1 yılı aşkın süredir dünyayı kıskacına alan ve henüz tam olarak bir tedavisi bulunmayan koronavirüs salgını yeni pikler ve dalgalar ile yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan, beşeri ilişkilere kadar her alanı etkileyen koronavirüs en çok da psikolojik olarak travma yaratıyor. Birçok kişi hastalığa kendisinin ve sevdiklerinin yakalanması korkusunu yaşıyor. ÖZellikle anne babalar ufak yaştaki çocukları için endişeli! Peki, olası pozitif vaka durumunda çocuklara nasıl davranılmalı? Çocuklar koronavirüs testi yaptırma nasıl götürülmeli? İşte uzman isimden yol gösteren açıklamalar...
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, çocukların Kovid-19 testine nasıl hazırlanması gerektiği ve pozitif çıkan çocuklara yaklaşım konularında tavsiyelerde bulundu:
Kovid-19 testi yapılması gerektiğinde, özellikle küçük çocuklarda, çocuğu test için hazırlamak önemlidir. Test yaptırmadan önce çocuğa anlayacağı bir dille bilgi vermek önemlidir.
Çocuğun sevdiği oyuncaklarıyla oynarken ertesi gün yaşanacak senaryoyu canlandırıp, oyun içinde süreci canlandırabiliriz.
Sürüntü için gidildiğinde çocuğun yanında endişeli olmayan, soğukkanlı davranan birinin olması önemlidir. Çocuğun en sevdiği oyuncak veya oyun yanında götürülmelidir.
Test sonucunun pozitif çıkması durumunda "çok güzel beslenip dinleneceğiz, vitaminlerimizi alacağız ve vücudumuzun onu yenmesi için yardımcı olacağız. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var, başkalarına bulaşmasını engellemek. O nedenle diğer insanlara dokunmayıp, maskemizi hep takılı tutacağız" diyebiliriz.