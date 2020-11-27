Son dakika: Çocuğunuz koronavirüse yakalanırsa ne yapmalısınız? Uzman isim madde madde anlattı...

Son dakika haberi: 1 yılı aşkın süredir dünyayı kıskacına alan ve henüz tam olarak bir tedavisi bulunmayan koronavirüs salgını yeni pikler ve dalgalar ile yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan, beşeri ilişkilere kadar her alanı etkileyen koronavirüs en çok da psikolojik olarak travma yaratıyor. Birçok kişi hastalığa kendisinin ve sevdiklerinin yakalanması korkusunu yaşıyor. ÖZellikle anne babalar ufak yaştaki çocukları için endişeli! Peki, olası pozitif vaka durumunda çocuklara nasıl davranılmalı? Çocuklar koronavirüs testi yaptırma nasıl götürülmeli? İşte uzman isimden yol gösteren açıklamalar...