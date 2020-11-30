Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz’dan aşı açıklaması! Corona virüs aşısı da HES kodu gibi zorunlu mu olacak?

"AŞI ÇALIŞMALARI ÜÇ GRUBA AYRILIYOR EN GÜVENİLİR OLANI…"

Aşıları üç sınıfta gruplandırabiliriz diyen Kayıpmaz sözlerine şöyle devam etti; "Birincisi viral vektör aşılardır. Bunlar, gen teknolojisiyle virüsün genetik materyalinin bir kısmını başka bir virüs içine yerleştirilmesi ve insan vücuduna enjekte edilmesi prensibine dayanır."

En güvenilir aşının klasik yöntemle hazırlanan inaktive aşıların olduğunu söyleyen Kayıpmaz. "İkinci grup inaktive aşılardır. İnaktive aşılarda virüs hastalık yapıcı etkisini kimyasal veya fiziksel bir yöntem kullanarak etkisiz hale getirilir. Sonrasında ise, insan vücudunda buna bir bağışıklık yanıtı geliştirmesi denir. Burada inaktive aşılar eskiden de kullanılan klasik bir yöntemdir. Yeni metotlara göre daha fazla tecrübe sahibi olduğumuz türlerdir. Güvenlidir. Yeterince güçlü bir bağışıklık yanıtı için ikinci bir doz yapılması da gerekir." dedi.