Koronavirüsten daha ölümcül! İşte ilk belirtileri...

İLK 6 SAATTE MUCİZEVİ TEDAVİ

Şu an Türkiye'de yaklaşık 500 bin civarında felçli insan olduğunu, bunun 350 bininin yatağa bağımlı yaşamını sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Arlıer, inmenin aslında tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"İnme günümüzde önlenebilir bir hastalık. Özellikle tansiyon, şeker, kalp hastalığı, alkol kullanımı, kolesterol yüksekliği, şah damarında kireçlenme, hareketsiz yaşam, kilo, sigara kullanımı gibi durumlar var ise kontrol altına alınması gerekir. Bu şekilde inme önlenebilir. İnme olduğunda da günümüzde artık teknoloji çok gelişti ve mucizevi tedaviler var. Özellikle hastalar oyalanmadan direk olarak inme merkezlerine geldiklerinde ilk 6 saatte damardan pıhtı eritici tedavi ya da anjiyo ile kasıktan girerek beyin damarını açıp, pıhtıyı alarak hastayı tamamen normal sağlığına kavuşturabiliyoruz. 3 felçli kalacak, yatalak olacak veya ölecek hastadan 1'i kesin olarak bu tedavi ile kurtuluyor. Diğer 1'i de sakatlıktan kurtuluyor. Erken hastaneye başvurma, erken teşhis ve tedavi uygulanmasıyla kişiye mucizevi şekilde sağlıklı hayatlara devam etme şansı verebiliyoruz."