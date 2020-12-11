Çocuklarda Covid-19 ilaçlarının yan etkileri var mı? Alerji yapar mı? İşte anne ve babalara Covid-19 rehberi

Günümüze kadar dünya genelinde 0-9 yaş çocuklarda bu enfeksiyon nedeniyle kayıp çok az olup olanlarda ise genellikle ilk bir yaş civarında oluyor. 10-19 yaş arasında ise yüzde 0.2 ölüm bildirimi yapıldı. Sonuç olarak çocuklarda genellikle klinik tablo hafif seyirli oluyor.

Son zamanlarda ise çocuklarda aşırı enflamatuar yanıt ile ilişkili olarak Kawasaki hastalığı klinik bulgularına benzer klinik tablo nadir olarak tanımlanıyor.