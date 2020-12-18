Son dakika haberi: Kabuklu deniz mahsullerine dikkat! Kansere sebep oluyor

Sağlık açısından zararları mevcut. Kişi bu canlıları tükettiğinde, ağır metalleri de tüketmiş oluyor ve düzenli olarak bu mahsuller ile beslenildiğinde vücuda zarar veriyor. Sinir sistemini zayıflatıyor, bağışıklık sistemini düşürüyor, kansere neden oluyor. Öte yandan midyeyi hamilelerin özellikle tüketmemesi gerekiyor. Hem annenin hem de bebeğin zehirlenmesine yol açar. Ayrıca, bu ağır metallerin etkileri bebeğe geçerek otizm başta olmak üzere zihinsel problemlere bile neden olabilir" dedi. Beslenme alışkanlığını değiştirmek gerektiğini söyleyen Zünbülcan, "Midye balık yerine geçmez. Kişi midyeyi seyrek aralıklarla ve bir seferde 3-4 taneyi geçmemek koşuluyla bekletmeden tüketmeli. Her yerden midye almamalı. Özellikle güvenilen markaların sertifikaları bulunan midyeleri tercih edilmeli" dedi.

'İZMİR'İN YÜZDE 95'İ TÜKETİYOR'

Türkiye'de bir midye dükkanı zincirinin İzmir şube işletmeciliğini yapan Veli Kaçar, midyenin eskiye göre daha hijyenik koşullarda yetiştiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir deniz canlısı olan midye, doğal ortamından toplanıp çiftliklerde yetiştiriliyor. Ancak ülkemizde midye çiftlikleri de yok. İhracat kayıt belgeli, sağlıklı ve kaliteli hijyenik ortamlarda üretilmiş midyeler artık tezgahlarda yer alıyor. Bu midyeleri, kendi hijyenik ortamımızda, mutfağımızda üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin diğer illerinde nüfusun yüzde 50'si İzmir'de yüzde 95'i midye tüketiyor" dedi.