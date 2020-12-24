Anal Fistül Tedavisi İçin Bitkisel Kür! İbrahim Saraçoğlu’ndan Anal Fistül Kürü

Makat bölgesinde en sık oluşan hastalıklardan bir tanesidir. Genellikle bölgede oluşan bir apsenin ardından meydana gelmektedir. Bu hastalığın tedavisi ise ameliyat ile yapılmaktadır. Anal fistül tedavisi için etkili olan bitkisel kür tarifi de bulunur. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun anal fistül tedavisi için uygulanmasını tavsiye ettiği ısırgan kürüne bu başlık altında yer verdik. Peki, anal fistül tedavisi nasıl yapılır?

ANAL FİSTÜL NEDİR?

Anal fistül; anüs bölgesinde hemoroit, makatta çatlak ve ardından en sık görülen üçüncü hastalıktır. Genellikle makat bölgesindeki bir iltihaplanma, apseden sonra ortaya çıkar. Makat bölgesinde ortaya çıkan apseler ya kendiliğinden patlar ya da cerrahlar tarafından boşaltılarak tedavi edilir. Bu işlemin ardından da bağırsakla deri arasında bir yol oluşur.

Makat bölgesindeki apseler genellikle anüs bölgesinden ya da bağırsaktan içeriden bir iç delik oluşması ve dışkı sıvısının ya da bağırsak salgısının deri altına sızmasıyla oluşur. Oluşan bu yol bir deliği bağırsağın içinde bir deliği de deride dışarıda olan bir tünelden ibaret hastalığın adıdır.

Anal fistüller başlıca 5 tiptir. En basit fistülden ''at nalı'' fistül adı verilen en zor fistüle doğru 5 tipi vardır. Anal fistül hastalarında tedavi planı yaparken öncelikle fistülün ne tipte bir fistül olduğunu belirlemek gerekir. Ameliyata girmeden önce mutlaka bu fistülün tanısı konulmalıdır.

Fistül ameliyatında en korkulan durum ameliyat sırasında makat bölgesindeki kasların zarar görerek hastanın ameliyat sonrasında gaz ya da dışkı kaçırma riskidir. Bunu önlemenin yolu da ameliyata girmeden önce fistül tipinin belirlenmesi ve yöntemin buna göre belirlenmesidir.

ANAL FİSTÜL TEDAVİSİ İÇİN ISIRGAN OTU KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, katıldığı bir programda anal fistül tedavisi için bitkisel kür tarifi verdi. Saraçoğlu, bu kürün çok etkili olduğunu ve birçok kişiden bu konuda teşekkür mesajı geldiğini belirtti.

Anal Fistül Tedavisi İçin Bitkisel Kür Şöyle;

Isırgan bitkisini yarım çay bardağı kadar çok az suda kaynatınız. Lapa hale geldiğinde ocağın altını kapatın ve beş dakika kadar dinlendirin.

Lapa hale gelen ısırganı bir tülbente sararak yaklaşık yarım saat boyunca fistülün bulunduğu yerde bekletin.

Uygulamayı en az bir ay boyunca düzenli olarak yapın.