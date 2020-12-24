Corona virüse yakalanan çocuklarla ilgili yapılan bu araştırma şok etkisi yarattı!





'GÜNEŞ IŞIĞINDA HAFTADA 3 GÜN YARIM SAAT'



D vitaminiyle ilgili en doğal kullanımın güneş ışığı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Çocuğun haftada 3 gün yarım saat güneş ışığında kalmasına dikkat edilmeli. Covid-19 kendi dinamiğini kendi içinde barındıran ve henüz fizyopatolojisi aydınlatılmamış bir hastalık olduğu için D vitaminin sadece düşük olduğunu tespit ettik. Çalışma, Pediatric Pulmonology adlı bir yurt dışı hakemli dergide de yayınlandı. Sanırım koronavirüs hastası çocuklarla ilgili şuana kadar yapılmış ve yayınlanmış ilk çalışma ama şuan çok merkezli olarak bu çalışmanın devam ettiğini düşünüyoruz. Gelecek çocuklarla ilgili çalışmalarda bunun daha desteklenebilir olabileceğini ya da bulduğumuz sonucun belki de gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıkabilir. Sonuçta bilimde net ve kesin ifadeler yoktur ama şu an D vitamini düzeyinin düşük olduğunu tespit ettiğimizi söyleyebiliriz."