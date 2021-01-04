‘Yaşatmak Güzeldir’ diyerek 200 organ nakli gerçekleştirdiler

İstinye Üniversitesi'nin akademik gücü ile Liv Hospital'ın sağlık alanındaki tecrübesini buluşturan, teknolojik donanımı ile ülkemizin referans organ nakil merkezlerinden biri olan İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi'nde, 2020 yılı içerisinde 200'ü aşkın organ nakli gerçekleştirildi.

'Hayatı Bağışla' ve 'Şans ver' sloganları ile düzenlenen farkındalık etkinlikleriyle ve son 3 yılda gerçekleştirdiği 600'ü aşkın başarılı operasyonla kamuoyunda adından sıkça bahsettiren merkezde, 2020 yılı içerisinde 71 karaciğer ve 135 böbrek nakli operasyonu gerçekleşti.

PEK ÇOK BAŞARILI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK

Türkiye'de on binlerce insanın sağlına kavuşmak için organ beklediğini hatırlatan Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan:''Organ nakli konusunda eğitimler ve etkinlikler düzenleyerek, toplumun her kesiminde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkes, 2238 sayılı yasaya göre organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir. Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak mesleğimiz gereği yaşamımız boyunca binlerce insanın hikayesine tanık oluyoruz. Kronik hastalıkların takibini yapan sağlık çalışanları olarak ise çoğu zaman bu hikayelerin birer aktörü haline geliyoruz. Tüm gayemiz bu hikayelerin mutlu devam etmesine yardımcı olabilmek. Yaşamak güzel, yaşatmak da mottosuyla pek çok başarılı organ nakli operasyonu gerçekleştirdik. Ulaştığımız sayılar bizleri cesaretlendiriyor.'' sözleriyle organ naklinin önemine dikkat çekti.

80 ÇOCUĞA BÖBREK NAKLİ YAPILDI

Çocuk hastalarda gerçekleştirilen böbrek nakli operasyonları hakkında bilgi veren İstinye Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve çocuk nefrolojisi uzmanı Prof. Dr. Ozan Özkaya: ''Son iki yılda en küçüğü 5.5 aylık olmak üzere toplam 80 çocuğa böbrek nakli yaptık. Ameliyat sonrası erken dönem izlemleri de bünyemizde bulunan pediatrik yoğun bakım ünitesinde gerçekleştiriyoruz. Çocuk hastalarda böbrek yetmezliğine yol açan faktörler doğumsal olabildiği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Böbrek yetmezliği, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi yavaşlatır, kalp ve diğer organlar üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Çocuk hastalarda kadavra ve canlı verici seçenekleri değerlendirilerek, olabildiğince erken böbrek nakli yapılmalıdır. Böbrek nakli olma şansı yakalayan çocuklar, düzenli takip ile yaşamlarına ve eğitim hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor" dedi.