Şehir Hastanesine ikinci PCR cihazı kuruldu

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sürdürülen Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tanı laboratuvarı tarihinde kurularak hizmete açılmıştı. Açıldığı günden itibaren yaklaşık 50 binin üzerinde test yapılan Covid-19 tanı laboratuvarı, Covid-19 tanısı konulan hastaların tedavi sürecinin etkin bir şekilde işletilmesine büyük katkı sundu.

Hastane Başhekimi Prof.Dr. Erol Keleş'in görevi devralmasının ardından, hastanede PCR laboratuvarına ikinci bir cihaz kurularak hizmete açıldı. İkinci cihaz sayesinde, tek bir cihaz bulunmasından kaynaklı sorunların önüne geçilebilecek.

Tüm güvenlik prosedürlerinin uygulandığı laboratuvarda, gelen numuneler önce hasta kabul işleminden geçirilerek tasnif ediliyor. Güvenlikli kabinlerde Laboratuvar Teknisyenleri tarafından işleme tabi tutulan numuneler cihaza yüklenerek analiz ediliyor. Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilen analiz sonuçları sisteme aktarılarak işlem tamamlanıyor. Laboratuvar 24 saat esasıyla çalışıyor.

PCR laboratuvarında incelemelerde bulunan Başhekim Prof. Dr. Erol Keleş, ikinci PCR cihazıyla, tek cihaz bulunmasından kaynaklı sorunların önüne geçilebileceğini belirterek, bu süreçte büyük destekleri olan Sağlık Bakanlığına ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.