Soğan suyu adet söktürür mü? Adet söktürücü soğan kürü tarifi adet kanamasını kaç günde getirir?

Pek çok sebepten ötürü adet olamayan kadınların en büyük problemi bu durumu çözebilmektir. Adet düzensizliği kadınları oldukça büyük bir rahatsızlığa sokar. Hem fiziksel hem psikolojik etki edebilecek bu durumun normal seyrinin dışında olması kişileri etkilemektedir. Bunlara çözüm üretmek için çareler arayan kadınlar en çok soğan kabuğu kürü ya da soğan suyu kürünü uygulamaktadır. Bu alanda en bilinen ve sağlıklı yöntemlerden biri de budur. Soğan adeta bir şifa kaynağı olup her derde deva olduğundan bu konuda da kadınlara yardımcı olacaktır. Bu bağlamda; soğan kürü adet görmek için ne zaman içilir? Soğan suyu adeti kaç günde getirir?

SOĞAN SUYU ADETİ KAÇ GÜNDE GETİRİR?

Adet gecikmesi sebebi ile soğan suyundan faydalanmak isteyen pek çok kadın bulunuyor. Adet söktürücü soğan kürü ile kadınlar gecikmiş adet döngüsünü normal seyrine çevirmek istiyorlar. Aynı zamanda yumurtalık kistlerini de ortadan kaldıran soğan suyunun pek çok faydası bulunuyor. Soğan suyundan en yüksek faydayı sağlamak için en az altı ayda bir 15 gün süre ile düzenli olarak uygulanırsa istenilen durum elde edinilebilir. Soğan suyu kürü 15 gün boyunca aynı saatler ve düzende uygulanırsa kürün uygulanmasından 3 ya da 4 gün sonra adeti söktürecektir. Ancak bu durum yine de kişinin durumuna göre değişmektedir.

SOĞAN KÜRÜNDEN SONRA NE ZAMAN ADET OLUNUR?

Soğan kürünün başlı başına birçok faydası bulunmaktadır. Bunların başında adet söktürücü özelliği gelir. 15 gün düzenli uygulanan soğan kürünün ardından adet düzeni normal seyrine dönecektir. Ancak bu durum kişiden kişiye göre değişebilir. Çünkü herkesin hormonal dengesi kendine göre çalışmaktadır. Verilen rakamlar sadece genel ve tahmini olanı içerir.

SOĞAN KABUĞU KÜRÜ

Adet söktürücü soğan kabuğu kürü; 1 adet orta boy soğan ile 2 bardak su ile malzemeler oluşturulur. Kesilen soğanlar suya atılır ve 5 dakika kadar ağzı kapalı şekilde kaynamaya bırakılır. Ilınması beklenildikten sonra su süzülüp düzenli olarak öğlen yemeğinden önce bir bardak olacak şekilde içilir. 15 gün boyunca düzenli yapılan soğan suyu kürü hemen hemen her kadında işe yarayacaktır.

İlk 15 günlük kürden sonra 4 adet döneminde regliye 10 gün kala 10 gün boyunca da bu kür uygulanabilir. Soğan suyu kürünün her gün taze olarak hazırlanması gerekmektedir.

SOĞAN KÜRÜ ADET GÖRMEK İÇİN NE ZAMAN İÇİLİR?

Soğan kürü adet söktürmek için birebirdir. Sadece bu alanda değil birçok faydası da bulunur. Adet söktürmek için soğan kürü içenler bu kürü düzenli olarak özellikle ilk 15 gün yaparsa belli bir süre sonra adet görecektir. Ancak bu durum genel ve tahminidir. Kişiden kişiye göre durum ve gün sayısı değişebilmektedir.