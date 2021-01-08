Uzmanlardan sevindiren açıklama! Beyin sağlığınızı bu şekilde koruyabilirsiniz

Kolombiya Üniversitesi Irving Tıp Merkezi araştırmacıları, 25 yıl boyunca beş fiziksel muayeneye katılan ortalama 53 yaşında 1600 kişiyi inceledi.
Bulguları, orta yaşta daha fazla miktarda "orta-şiddetli" fiziksel aktivite yapmanın yaşlandıkça beyin üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Çalışmaya katılan katılımcılar, haftalık aktivite seviyelerini başlangıçta bir kez ve 25 yıllık süre boyunca iki kez daha derecelendirdi.
Her bir kişi, araştırmacılara düşük, orta veya yüksek olarak sınıflandırdığı orta-şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivitelerde bulundukları süreyi bildirdi.
Daha sonra araştırmacılar, çalışmanın sonunda katılımcıların gri ve beyaz beyin maddesini ve lezyonlarını, ayrıca beyindeki yaralanma veya hastalık alanlarını ölçmek için beyin taramaları yaptılar. Çalışmanın uzmanlarından Priya Palta, bulgular sonucunda fiziksel aktivitenin özellikle orta yaşta beyin sağlığı ile yakından bağlantılı olduğunu gösterdiğini söyledi.
"EGZERSİZ YAPMAYANLARDA HASAR ORANI %47 DAHA FAZLA"
Palta, haftada en az bir saat 15 dakika boyunca orta-şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite yapmanın hayatınız boyunca beyin sağlığını geliştirmek ve beyninizin gerçek yapısını korumak için önemli olabileceğini belirtti. Özellikle, orta yaşta haftada iki buçuk saatten fazla fiziksel aktivite yapmanın daha az beyin hastalığı belirtisi ile ilişkilendirildi. Yaşam tarzı faktörlerine ve demografik özelliklere göre ayarlandıktan sonra, orta-şiddetli fiziksel aktiviteye sahip olmayan kişilerin, 25 yıl sonra, egzersiz yapanlara göre küçük beyin hasarı alanları geliştirme ihtimalinin %47 daha fazla olduğu ortaya kondu.
"EGZERSİZ YAPANLAR DAHA FAZLA BEYAZ MADDEYE SAHİP"
Araştırmacılar, farklı bölgeleri birbirine bağlayan sinir liflerinden oluşan doku olan beynin beyaz maddesindeki hasarın miktarını ölçmek için beyin taramalarını kullandılar ve yüksek aktivite seviyelerinin daha sağlam beyaz madde oranı ile bağlantı olduğunu buldular. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi olan Neurology'de yayınlanan bu çalışma, orta-şiddetli yoğunlukta egzersizin yaşam boyunca düşünme becerilerini sürdürmek için önemli olduğunu ortaya koydu.