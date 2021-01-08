Uzmanlardan sevindiren açıklama! Beyin sağlığınızı bu şekilde koruyabilirsiniz

Kolombiya Üniversitesi Irving Tıp Merkezi araştırmacıları, 25 yıl boyunca beş fiziksel muayeneye katılan ortalama 53 yaşında 1600 kişiyi inceledi.

Bulguları, orta yaşta daha fazla miktarda "orta-şiddetli" fiziksel aktivite yapmanın yaşlandıkça beyin üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Çalışmaya katılan katılımcılar, haftalık aktivite seviyelerini başlangıçta bir kez ve 25 yıllık süre boyunca iki kez daha derecelendirdi.

Her bir kişi, araştırmacılara düşük, orta veya yüksek olarak sınıflandırdığı orta-şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivitelerde bulundukları süreyi bildirdi.