2021 estetik trendler için yenilikler yılı

2020 yılında hayatımızda büyük değişiklikler yaşadık. Hiç yapmadığımız şeyler oldu. Kendimizi ve ailemizi izole ettik, sosyal hayatımız kısıtlandı, karantina günleri başladı, maske taktık, ekonomik olarak zorlandık. Yaşamımızdaki stres ve ileriye dönük bilinmezlik yüzünden bakımsız olduk, kilo aldık ve olumsuz değişimlere uğradık. Bu dönemin geçici olduğunu biliyoruz. Ancak vücudumuzdaki değişimin kalıcı olmaması lazım. Her konuda olduğu gibi bu dönemi de avantaja çevirmeliyiz. Gençliğimizi, güzelliğimizi ve sağlıklı dinamizmimizi koruyup sağlamlaştırmak istiyor muyuz? Covid problemi çözüldüğünde kaldığımız yerden, hatta daha da öncesinden yeniden başlayabilecek miyiz? 2021'de estetik anlamda neler olacak, buyurun bakalım...



ERTELENMİŞ AMELİYATLAR YAPILACAK



Eve kapanma ve evden çalışma ile ertelenmiş ameliyatlar artacak. Böylece kimse fark etmeden iyileşme dönemini evde geçirebileceksiniz. Geçen yıl böyle bir ameliyatı olamıyordunuz, çünkü çalıştığınız iş yerinden izin almanız gerekiyordu, iyileşme süresince de kimse sizi görsün istemiyordunuz. Şimdi öyle mi? Nasıl olsa evdesiniz, düşündüğünüz ameliyatı oldunuz, hastaneden eve geldiniz, siz söylemezseniz kimse fark etmedi bile. Üstelik işiniz de etkilenmedi...

EN ÖNEMLİSİ HASTA GÜVENLİĞİ



Hasta güvenliği için alınan tedbirler geliştirildi, hastane ve ameliyathanelerde üst düzeyde uygulanıyor. Artık Covid konusunda yeterli tecrübeye sahibiz; kontroller, testler kolaylıkla uygulanıyor. Sizin için en güvenli olan zaman ve yer kolaylıkla ayarlanabilir.

DEVAM EDEN AMELİYATLAR



Burun estetiği ve saç ekimi ameliyatları her zamanki gibi önceliğini koruyacak artmış güvenlik tedbirleriyle ve doğru ellerde.

HIZLI VE AMELİYATSIZ DEĞİŞİMLER



En büyük yeniliklerden biri de ofislerde lokal anestezi ile hızlı cerrahi işlemler ve ameliyatsız estetik... Dolgu, botoks, cilt bakımı uygulamaları, bazı cilt yenileme ve gençleştirme işlemleri giderek artacak. Abartılı yuvarlak, kocaman dudaklar yerine daha doğal ve kıvrımlı şeklin ön plana çıktığı dudaklar istenecek



KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ



Kök hücre tedavileri; yüz, boyun, dekolte ve ellerimizde oluşan bakımsızlık, yıpranma stres ve yaşlılık belirtilerini ortadan kaldıracak. Yağ dokusundan elde edilen kök hücre uygulamaları belli yaş sonrası gençleşme için elimizdeki en büyük silah.

ESTETİK-PLASTİK CERRAHİ BİLİMİ HAZIR



Estetik-plastik cerrahi uzmanları, ülkemizde gelişen teknolojiyi kullanma, uluslararası bilgi, deneyim ve tecrübe ile her türlü çözüme hazır. Büyük bir güvenle kendinizi teslim edebilirsiniz.

ÖZGÜR VE SPORSU GÖRÜNÜM



Liposakşın ameliyatları ve vücut şekillendirme ameliyatları artacak. Pandemi döneminde bozulan vücut konturlarımızın yeniden oluşturulması için özellikle teknoloji kullanılan yağ aldırma ameliyatları sayısında patlama olacak. Six packs ameliyatları ideal vücut isteyenler için hâlâ çare olacak. Yağ alma ve verme işlemleri ile sportif ve dinamik görünümünüz olacak.



BÜYÜK DEĞİŞİMLER İÇİN FIRSAT



Yüz germe gibi iyileşme döneminin fark edilmeden geçirilmesi için ertelenen büyük ameliyatlar, evden çalışma ve evde kalma dönemlerinde yapılabilecek. Kimse anlamayacağı için hastalar bunu bir fırsat olarak görecek. 'Ameliyat sonrası morluğum, ödemim ne zaman geçecek?' sorusu sorulmayacak, yeteri kadar zamanımız var. 'Seyahat edebilir miyim?' sorusunun da cevabı aranmıyor artık.

Aynı şekilde vücut kontur ameliyatları, bedenin tümünü ilgilendiren 360 derece çepeçevre merkez ameliyatları, kol-bacak germe ameliyatları ve arka beden ameliyatları, kombine ameliyatların sayısı artacak.

Özellikle aşırı kilo verme sonrası oluşan vücut düzeltme ameliyatları için bu dönem çok iyi fırsat olacak. Birkaç seansta yapılan ameliyatlar için iyi zaman, hatta tüm ameliyatların bitirilmesi de bu dönemde mümkün.



ÖNCELİK DOĞAL GÖRÜNÜM



2015-2020 yıllarındaki 'ameliyatım anlaşılsın' dönemi artık bitecek. Büyük ama daha doğal görünümlü, fark edilmeyen ama çok iyi görünen kalçalar istenecek. Burada kilit kelime 'Fark edilmemek'. Brezilya poposu, bel inceltmeler ile birleştirilerek yapılacak. Aşırı büyük kalça istekleri azalacak. Popo protezi uygulamaları artacak ve yağ enjeksiyonları ile birlikte yapılacak.



BÜTÜNE UYUM



Meme büyütme ameliyatlarına devam. Yeni, hafif ve yumuşak protezlerin varlığı ile memeler yine büyütülmeye devam edilecek. Tecrübelerime göre küçük ama şekilli, daha doğal meme istek sayısında artış var. Aşırı büyük ve çok belli olan meme görüntüsü terk ediliyor. Kalça, meme, bel, omuz genişlikleri, vücudun şekli, boy, kilo, tüm özellikler göz önüne alınarak total bir şekillendirme dönemine giriyoruz. Bir bölgeyi mükemmel yapmak yerine, o bölgenin bütüne uyum sağlayacak hale getirilmesi ile düzgün feminen veya maskülen bir vücuda sahip olabilirsiniz.



YÜZ ESTETİĞİ



Maske kullanmanın devam edecek olması ile göz çevresi ameliyatları önem kazanacak. Badem göz ameliyatları daha abartısız ve anlaşılamayacak şekilde olacak, kaşların pozisyonu değer kazanacak. Temporal lift ameliyatları çare olacak. Göz kapakları ve göz altı torbalarının düzeltilmesi çok istenecek. Boyun germe işlemleri de tercih edilecek.



SONUÇ: GÜZELLİK ÖNCELİĞİMİZ



2021 yılında estetikte büyük yeniliklerle patlama bekliyoruz. Genç ve güzel kalabilmek için normale hızla döneceğiz. Bakımlı ve hoş olmak hakkımız. Kaybettiğimiz pandemi döneminin acısı çıkacak. Maske kullanımı, temizlik ve sosyal yaşam kısıtlamaları birkaç yıl zorunlu olacak, bu dönem bir fırsat olarak kullanılmalı. Pandemi sonrası 'Keşke yaptırsaydım' demeyin...



PROF. DR. MURAT TOPALAN