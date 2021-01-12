DSÖ'den son dakika açıklaması: Japonya'daki yeni koronavirüs vaka ve ölümleri artacak!

Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türünün varlığına ilişkin Japonya'nın kendilerini bilgilendirdiğini belirterek "Covid-19 ne kadar çok yayılırsa virüste yeni değişiklik (mutasyon) şansı da o kadar yüksek oluyor. En dikkati çekeni, virüsün bazı türlerinin bulaşabilirliğinin artıyor görünmesidir." uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Japonya'da görülen yeni tip koronavirüsün mutasyona uğraşmış haliyle ilgili kırmızı alarm verilirken üzücü haber Dünya Sağlık Örgütü'ne de (DSÖ) bildirildi. DSÖ'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Buna göre vaka ve ölüm sayıları artması gündemde. İşte mutasyonlu yeni virüse ilişkin açıklama;