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açılımı nedir? MHRS telefon numarası nedir?

Türkiye’de yaşanan gelişmelerine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Dün 65 yaş ve üstü kronik hastalığı bulunan kişilere ve üzerinden aşı randevusu alma sayfasının açılması sonrasında MHRS açılımı ve telefon numarası nedir? soruları merak konusu oldu. İşte merak edilen MHRS açılımı ve telefon numarası nedir? sorularının yanıtları…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 00:17 Son Güncelleme: 14.1.2021 00:19 ABONE OL
MHRS açılımı nedir? MHRS telefon numarası nedir?

Ülkemizde dün yaşanan koronavirüs aşısı gelişmeleri sonrasında e-devlet ve MHRS üzerinden 65 yaş ve üzeri risk grubunda yer alan kişilere yönelik corona virüs aşı randevu alma sisteminin açılması sonrasında MHRS açılımı ve telefon numarası nedir? gibi sorulara yoğun olarak yanıt aranmaya devam ediyor.

MHRS AÇILIMI VE TELEFON NUMARASI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan MHRS açılımı ve telefon numarası detaylarına ilişkin tüm detaylar şöyle;

Sağlık Bakanlığı resmi MHRS internet sitesinde yer alan detaylar şöyle;

MHRS AÇILIMI NEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye''de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi''ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biri de Merkezi Hekim Randevu Sistemi''dir. MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir.

Türkiye''de uygulanmakta olan (MHRS), AB''nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetlerinden biridir. MHRS; kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu sistemlerini merkezileştirmiştir. Aynı zamanda kamu hastanelerinin randevu sistemlerini bir merkezden yöneten dünyadaki ilk ve tek sistem olma iddiasını taşımaktadır.

MHRS TELEFON NUMARASI NEDİR?

MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilmektedir. MHRS; randevu sisteminden toplanan verileri ile yeni sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

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MHRS açılımı nedir? MHRS telefon numarası nedir?
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