Prof. Dr. Hakan Oğuztürk'ten 3. dalga açıklaması: "Koronavirüs bizimle satranç oynuyor..."

Covid-19 salgını tüm dünyanın kabusu haline geldi. Ölümcül hastalık binlerce can alırken, aşılma süreci başladı. Mutasyona uğrayan virüs için çalışmalar sürüyor. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, merak edilen soruları cevapladı. Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuztürk, şu ifadelerini kullandı.
"MART'TAN İTİBAREN KISMI DEĞİŞİKLER OLABİLİR"
Prof. Dr. Oğuztürk"Son bir haftada malesef vakaların düşme eyleminde olmadığını gördük. Toplam test sayısına göre, vaka sayısı düşme eyleminde değil. Bu da bizim tedbirlere uymamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.
Şubat ayının sonuna kadar tedbirlerde bir gevşeme olacağını düşünmüyorum. Mart'tan itibaren kısmı değişikler söz konusu olabilir. Ama şu anki değerlerde bir gevşeme gündeme alınmayabilir. Doğru hamleleri yapmalıyız, bilim kurulunun değerlendirmesinin bu yönde olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
"BEN O KADAR KARAMSAR DEĞİLİM"
Mart ayında beklenen 3. dalgaya değinen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, şu ifadeleri kullandı: "Kurallara uyarsak, aşılamada da belirli bir mesafe kat edersek, 3. dalga konusundan ben o kadar karamsar değilim. Ancak şu anki değerler rahat davranabileceğimiz bir durumda değil.
Günlük vaka sayısı binin altına düşerse o zaman biraz da olsa rahatlayabiliriz. Virüs, malesef bizimle satranç oynuyor. Her hamleye karşı bir hamleyle cevap veriyor. Bu anlamda sabırlı olup kurullara uymalıyız."
"VİRÜS BİNLERCE MUTASYON GEÇİRDİ"
Mutasyon sürecine de değinin Prof. Dr. Hakan Oğuztürk,"Mutasyon daha önce bilinmiyordu. İngiltere'deki olaydan sonra tüm dünyanın haberi oldu.
Mart ayından itibaren virüs binlerce mutasyon geçirdi. Bu RNA virüslerinin bir özelliği. Bu mutasyonlar daha geniş kapsamlı olursa virüs üreme ve yayılma hızı artıyor. Yayılma hızı arttı ancak ölümcül hızının arttığına dair bir bilgi yok" diye konuştu.