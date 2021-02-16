Prof. Dr. Hakan Oğuztürk'ten 3. dalga açıklaması: "Koronavirüs bizimle satranç oynuyor..."

Şubat ayının sonuna kadar tedbirlerde bir gevşeme olacağını düşünmüyorum. Mart'tan itibaren kısmı değişikler söz konusu olabilir. Ama şu anki değerlerde bir gevşeme gündeme alınmayabilir. Doğru hamleleri yapmalıyız, bilim kurulunun değerlendirmesinin bu yönde olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"BEN O KADAR KARAMSAR DEĞİLİM"

Mart ayında beklenen 3. dalgaya değinen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, şu ifadeleri kullandı: "Kurallara uyarsak, aşılamada da belirli bir mesafe kat edersek, 3. dalga konusundan ben o kadar karamsar değilim. Ancak şu anki değerler rahat davranabileceğimiz bir durumda değil.

Günlük vaka sayısı binin altına düşerse o zaman biraz da olsa rahatlayabiliriz. Virüs, malesef bizimle satranç oynuyor. Her hamleye karşı bir hamleyle cevap veriyor. Bu anlamda sabırlı olup kurullara uymalıyız."