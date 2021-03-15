Vücudumuzun kök hücreleri ve bağışıklık sistemi

Covid hastalığında kök hücre yazısını okuyanlardan sonra bize çok soru geldi. Bu sorulardan bazıları: 'Kök hücre sadece çaresiz hastalıklarda mı kullanılır?', 'Etkinliği nedir?', 'Vücudumuz kök hücre üretebilir mi?', 'Kaç yaşa kadar kök hücre vücutta üretilir?', 'Doğal yollarla kök hücre arttırılır mı?' Tabii ki vücudumuzda bağışıklığı kuvvetlendiren birçok unsur vardır ama bu yazımızda kök hücrenin bağışıklık üzerine olan etkisinden bahsetmek istiyorum. Her zaman dediğimiz gibi hasta olmadan hastalıkları önlemek için en etkin ve en ucuz tedavi yöntemi, vücudun savunma mekanizmasını en üst seviyede tutmaktır.Yaşlanma karmaşık ve doğal bir süreçtir. Kaçınılmaz sağlık sorunlarının yaşanması, yaşlanmanın bir sonucudur. Zamanla, vücut hücreleri bizim yaşlandığımız gibi yaşlanır, hücrelerin çoğalamamasına neden olur; hasar görürler ve ölürler. Hücre kopyalama kaybı, vücudumuzun yaşlanmasına neden olan faktördür. Hücre dengesini koruyabilmek ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizin güçlü olabilmesi için kemik iliğinden kök hücrelerin salınması ve yaşlanmış, hasar görmüş, işlevini yerine getiremeyen hücrelerin yerini alarak yeni hücre tiplerine dönüşmesi; sağlıklı bir vücuda ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmamızı sağlar. Doğal süreç olan yaşlanma ve yaşlanmayla beraber oluşan hastalıklar, kök hücrelerin yeteri kadar salınamaması, kendi kopyasını ve diğer hücre tiplerine dönüşememesiyle oluşan bir süreçtir. Kemik iliğinden kök hücrelerin salınamaması, birçok nedene bağlı gelişebilir. Kemik hastalıkları, çevre faktörleri gibi durumların oluşması, kök hücre salınımının baskılanmasına neden olur. Bağışıklık sisteminin patojenlere karşı zayıf kalması hastalıkların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Patojenlerin istilasıyla vücutta oluşan hasarların onarılmasında gerekli hücrelerin oluşamaması, organların işlevini yerine getirememesine neden oluyor. Yazılanları dikkate alarak kök hücrelerin ne denli ciddi görevler üstlendiğini de görüyorsunuz. Son yıllarda kök hücre araştırmalarında büyük adımlar atılmıştır. Kök hücrelerin doğal yollarla salınımını aktifleştiren çok önemli çalışmaların günümüzde sağlığımız açısından çok önemli bir gelişme olduğunun bilincinde olmalıyız. Dolaşımdaki kök hücreler, çeşitli organlara ulaşarak bu organın hücreleri haline gelirler, bu da organın sağlığını geri kazanmasına ve korumasına yardımcı olur.Son zamanlarda yapılan çalışmalar, dolaşımdaki kök hücre sayısının, doku onarımında ve sağlığın korunmasında kilit faktör olduğunu göstermiştir; dolaşımdaki kök hücre sayısı artıkça, vücudun kendini iyileştirme gücü de artar. Dolaşımdaki kök hücre sayısı arasındaki kuvvetli ilişki belgelenmiştir; dolaşımda ne kadar çok kök hücre varsa, doku bakımı ve onarım gücü de artar. Herhangi bir kimyasal ilaç ve ürün kullanmadan doğal yollarla yaşlanma ve hastalıklarla nasıl baş edeceğimiz konusunda neler yapmalıyız? Yaşlılık ve hastalıklarla savaşabilecek kök hücre salınımını nasıl aktifleştirebiliriz? Organ hasarlarını nasıl engelleriz, derimizin gençleşmesini nasıl sağlarız, görme sorunlarını nasıl en aza indirgeyebiliriz, bel, boyun diz ve eklem ağrılarının önüne nasıl geçebiliriz? Odaklanamama sorununu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Zihnimizi nasıl güçlendirebiliriz? Bunun gibi kafamıza takılan birçok sorunun cevabını da kök hücrenin önemini size anlatarak vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Daha önce de belirtiğimiz gibi insanın ana yapı taşı olan kök hücrelerin yaşamımızda kilit roller üstlendiğinin bilicinde olarak sorularınızın cevabını verdik.SON yıllarda yapılan çalışmalarda, bazı bitki özlerinin kök hücre salınımını aktive ettiği sonucuna varılmıştır. Bu bitkilerden elde edilen bileşenlerle günlük düzenli bir şekilde kök hücre salınımı oluyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu hücre tiplerine dönerek gerekli onarımı sağlıyor ve vücudun savunma mekanizmasının güçlenmesine yardımcı oluyor. Kır iğdesi, mavi–yeşil alg, aloe, kabarcıklı alg, panax notoginseng, beta glukan ve transfer faktörü gibi bitkilerin özlerinden elde edilen bileşenlerle kemik iliğinde kök hücre salınımının gerçekleşmesiyle ilgili yapılan çalışmalarla önemli yol kat edilmiştir.Anti-enflamatuar ve immün modülatör (bağışıklık sistemi düzenlemesi) özelliklerinin yanı sıra, kök hücrelerin kemik iliğinden salınmasını desteklemesi ve dolaşımdaki kök hücrelerin sayısını önemli ölçüde artırması, doku onarımını desteklemedeki aktivitesi ile ön plana çıkıyor.Kır iğdesi meyveleri, kan dolaşımını iyileştirme gibi birçok sağlık sorununda binlerce yıldır Tibet, Moğol ve Çin tıbbında da kullanılmaktadır. Kır iğdesi meyve özütünün kök hücre salınımını tetiklediği ve dolaşımdaki kök hücre sayısını yaklaşık yüzde 40 artırdığı son zamanlarda yapılan çalışmalarda çıkan sonuçlar arasında.Floroglukinol, kardiyovasküler ve glikoz metabolizması gibi insan sağlığına olan faydalarıyla ön plana çıkıyor. Öte yandan anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu ve zaman içinde dolaşımdaki kök hücrelerin temel sayısını artırdığına yönelik çalışmalar yapılmıştır.Notoginsenosides olarak adlandırılan Panax Notoginseng, konsantre saponinlerden elde edilen bir ekstrakt. Kardiyovasküler ve endokrin sistemlerdeki faydalarının yanı sıra Alzheimer hastalıkları vakalarındaki bilişsel etkisi ile de ilişkilendirilmiştir. Son zamanlarda, bir Panax Notoginseng özütünün, kemik iliğindeki kök hücrelerin çoğalmasını ve kemik iliğinden salınmasını ve dolaşımdaki kök hücrelerin sayısını arttırdığına dair çalışmalar yapılmıştır.Tarihsel olarak, aloenin vücuttaki hematopoezi (kan hücresi oluşumu) artırdığı belgelenmiştir. Daha yakın zamanlarda, aloenin kemik iliğindeki kök hücrelerin çoğalmasını desteklediğine dair çalışmalar yapılmıştır.Bunlar maya, mantar, yulaf ve arpada bulunan karmaşık karbonhidratlardır. Beta-Glukanlar, kemik iliğini koruyan ve destekleyen, kök hücrelerin kemik iliğinden mobilizasyonunu (salınımını) tetikleyen bir polisakkarittir. Aynı zamanda kök hücrelerin kandan dokulara geçişini de destekler.