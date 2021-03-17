Onkoloji hastalarına moral

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ekipleri Dicle Üniversitesi Onkoloji Bölümünde yatmakta olan 50 kanser hastasını ziyaret ederek, Yenişehir Belediyesi bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezlerinde üretilen Pijama takımı, nevresim takımı ve terlikleri kanser hastalarına hediye ederek moral ve motivasyonlarına destek oldu.

Belediyeciliğin yol, su, kaldırım, alt yapının yanında sosyal yönden ele alınması gerektiğini söyleyen Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Günümüzde sosyal belediyecilik söylemi ciddi anlamda önem kazanıyor. Çünkü toplumun dezavantajlı kesimleri olarak tabir edilen kimsesiz, dar gelirli ve hasta vatandaşlarımıza da sahip çıkmak onların ihtiyaçlarını karşılamak moral ve motivasyonlarını artırmakta yerel yönetimler olarak bizlere düşüyor. Yenişehir Kaymakamlığımız ve Belediyemiz ilgili müdürlükleri aracılığı ile ilçemizde ihtiyaç sahibi birçok ailemize desteğimiz bulunmaktadır. Bu hizmetlerimiz süreklilik esasına göre gerçekleştiriyoruz. Bütün bu hizmetlerin hasta vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu artıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak desteklerimiz Kadın ve Aile Müdürlüğü ekiplerimizle devam edecektir.'' dedi.