Bu hastalar için Kovid-19 uyarısı: Ölüm riski çok yüksek

'10 MİLYON İNSAN BÖBREK HASTALIĞINDAN HABERİ YOK'

Arıcı, Türkiye'de 15 milyonun üstünde böbrek hastası, 70 bine yakında diyaliz hastasının bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yani bunlar böbreği artık son noktaya gelmiş ve böbreği hiç çalışmadığı için diyalizle yaşama tutunan kişiler. Yine neredeyse 20 bine yakın böbrek nakli hastamız var. Bütün bu rakamlar da buz dağının ucu gibi. Bunlar artık bizim son noktaya gelmiş hastalarımız. Halbuki böbrek hastalığının erken evrelerinde çok fazla hastamız var. Yani 10 milyon kişi böbrek hastalığının erken evrelerinde ama hiç haberleri yok. Çünkü hiçbir şikâyet yapmıyor. Hastalığın şikayet yapmamasını ısrarla vurguluyorum. Çünkü bu dönemde kan ve idrar tetkiki ile böbrek hastalığını farkında olabilirler. 'Herkes koşup baktırsın' demek doğru değil; hayır herkes koşup baktırmasın. Ama şeker hastaları, tansiyon hastaları, 65 yaş üstü hastalar, kalp ve damar hastaları, uzun süre tedavi alan başka bir hastalık nedeniyle ilaç kullanan hastalar, uzun süre antibiyotik, ağrı kesici kullanıyorsunuz baktırmanız faydalı olacaktır. Kanser nedeniyle kemoterapi alan hastaların da böbrek fonksiyonlarına düzenli bakılması oldukça önemlidir. Bir de ailede böbrek hastalığı varsa yani kişinin annesi ya da babası veya bir kardeşi böbrek hastasıysa bakılması gereklidir. Çünkü böbrek hastalığı ailesel özellik taşımaktadır. O aile fertlerinin de kan ve idrar tetkiklerine baktırarak eğer varsa böbrek hastalığının yakalanması gerekir."