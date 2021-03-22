Öfke anında bunları yapın!

Öfke,hafif kızgınlıktan, şiddetli öfkeye doğru değişken yoğunca hissedilen, bir duygu durumdur.Öfkelendiğimizin de fizyolojik ve biyolojik etkileri meydana gelir.Kalp atış hızımızda ve kan basıncımızda artma olur. Bunun dışında enerji hormonlarımız, adrenalin ve noradrenalin seviyelerimizde de yükselmeye başlar.

Haksızlığa uğradığımızda, hak etmediğimiz muameleyi gördüğümüzde ve birşeyler yapmamız gerektiğini düşündüğümüzde öfkeleniriz. Öfkeyi yoğun yaşadığımızda ise adrenalin ile bedenimiz bize tepki verir ve "Kaç ya da savaş çünkü tehlikedesin!" diyerek bizi harekete geçirir.

Tam da bu aşamada muhakeme özelliği taşıyan beynimiz bedenimize "Dur!" diyebilir ise, öfkemizi kontrol edebiliriz ve duygu ile değil düşünce ile harekete geçebiliriz.

Muhakeme özelliği ise sadece insan beynine has bir özelliktir çünkü beynimizdeki prefrontal bölge yalnızca insanda vardır ve bu bölge, düşünmeden sorumlu bir alandır.Olumsuz duygularımız aslında, erdemli insan olabilme yolculuğunda önümüzü açan fırsatlardır. Öfke anında göstereceğimiz tepkilerimiz de bu yolculuğun nereye varacağını belirleyen imtihanlarımızdır.

Öfke anında yapılması gerekenlere örnekler verecek olursak;