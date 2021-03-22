Yetersiz su tüketiminde ortaya çıkıyor!

Erk, "Sağlığımız adına ulaştığımız bilinç düzeyi umuyorum ki önümüzdeki yıllarda alışkanlıklarımız açısından da olumlu noktalarda olacak. Fakat tüm dünyanın üzerinde durması gereken, bireysel, toplumsal ve küresel anlamda harekete geçilmesi elzem olan esas konu insan tüketimine uygun olan tatlı su kaynaklarımızın azalıyor olması. Araştırmalar, tatlı suyun yüzde 70'inin tarımda kullanıldığını gösteriyor. Artan nüfusu beslemek için ise gıda üretimi 2035 yılına kadar yüzde 69 oranında artış gösterecek. Ayrıca elektrik enerjisi üretiminde ve soğutucu olarak da tatlı su kullanılıyor ve bu enerjinin de yüzde 20 oranında artması bekleniyor. Su, sadece içtiğimiz sudan ibaret değildir bu sebeple her alanda tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli ve geleceğimizi susuz bırakmamalıyız" dedi.