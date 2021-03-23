İlikli kemik suyu kaç saat kaynatılır, nasıl yapılır? Kemik suyunun faydaları!

Kemik suyunun uzun süre ve düşük ısılarda pişirilmesi gerekmektedir. Kemik suyu yaklaşık 15 saat kadar kaynatılır. Bu kadar uzun süre pişirilmesi sonucunda kemikteki vitamin ve minarelerin tümü suya geçer ve kolajen, prolin, glutamin gibi vücut için oldukça değerli amino asitler ortaya çıkmış olur. Kalsiyum, potasyum, fosfor ve magnezyum içeren kemik suyu, hiç karbonhidrat içermediği için de sıklıkla tercih edilmektedir. Yalnızca hasta olduğunuz zamanlarda değil hastalıklardan korunmak için de kemik suyu tüketebilirsiniz. Hem gelişim çağındaki çocukların hem de kemik erimesi gibi sorunlar yaşayan kişilerin haftada 2 kez ilikli kemik suyu tüketmesi tavsiye edilmektedir.

Kemik Suyunun faydaları nelerdir?

Kemik suyu protein açısından zengindir. Protein değerleriniz düşükse haftada 2 kez ilikli kemik suyu tüketmeniz değerlerinizin normale ulaşmasını sağlayacaktır.

Kemik suyunun içerdiği jelatin, eklem yapısındaki kolajenin yapı taşı olarak kabul edilir. Bu yüzden eklem koruyu bir özelliği vardır.

Hamilelerin tüketmesi tavsiye edilir. Hamilelik sürecinde görülen bel ve sırt ağrılarını önlemesini sağlar.

Herhangi bir ameliyat geçirdiğiniz zaman iyileşme sürecini kemik suyu tüketerek hızlandırabilirsiniz. Peki, kemik suyu kırığa iyi gelir mi? Kemikleri kuvvetlendirici içeriği ile kırıkların daha kolay iyileşmesini ve kaynamasını sağlar.

Kemik suyunun cilde faydaları da saymakla bitmiyor. Kemik suyu cilt için tam bir gençlik kaynağıdır. İçerdiği kolajen, yaşlanma belirtileri ve kırışıklar ile savaşır. Yaş ilerledikçe kolajen yapısı kırılır ve dışarıdan desteklenme ile tekrar toparlanabilir. Kolajen, cildin yenilenmesini sağlayan en temel maddelerden biridir ve ilikli kemik suyu kolajen deposudur. Ayrıca kolajen, saç ve tırnakları da güçlendirmektedir.

Kemik suyunun bebeklere faydaları konusu en çok merak edilenler arasındadır. Bebeklerinize 6. Aydan itibaren büyüme hormonlarını desteklemek amacıyla ilikli kemik suyu ile hazırladığınız çorbaları verebilirsiniz. Ayrıca kemik suyu bebeklerde bağışıklığın da güçlenmesini sağlamaktadır.

Kemik Suyu ne zaman içilmeli?

Kemik suyu günün her saatinde içilebilir. Eğer yaşa bağlı kemik erimesi veya eklem ağrıları yaşıyorsanız gün aşırı 1 çay bardağı tüketebilirsiniz.

Kemik suyu gelişim çağındaki çocuklara da haftada 2 kez içirilebilir. Kemik suyu, büyümeyi destekleyici, vücudun gelişim sürecinde ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve amino asitleri içermektedir. İştah açıcı bir özelliği de vardır. Bu yüzden iştahsız çocukların da tüketmesi faydalı olabilmektedir.

Kas sistemi zayıf olan kişilerin gün aşırı kemik suyu tüketmeleri faydalı olacaktır. Bağışıklığınız zayıf düştüyse ve sık hastalanıyorsanız, özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için günde 1 çay bardağı ilikli kemik suyu tüketmeniz tavsiye edilir.

Kemik suyunun zararları nelerdir?

Kemik suyu kolesterolü yükseltir mi? veya kemik suyu tansiyonu yükseltir mi? soruları en çok merak edilen konulardandır. Kemik suyu bol miktarda kolesterol içeren bir besindir. Bu yüzden kolesterolü yüksek kişilerin tüketmesi tavsiye edilmez. Aşırı tüketildiğinde, içerisindeki yağ oranı sebebiyle kalp ve damar tıkanıklarına sebep olabilir. Kalp ve damar hastalıkları riski taşıyorsanız kontrollü tüketmeniz gerekir.

Kalori miktarı fazladır. Zayıflama sürecindeyseniz veya zayıflamak istiyorsanız günlük olarak aldığınız kalori miktarına dikkat etmeniz gerekir. Kemik suyu içtiğiniz zaman günün geri kalanında yediğiniz yiyeceklerin kalori miktarına dikkat etmeniz önemlidir.

Hiçbir hastalığınız yoksa dahi, günde 1 çay bardağından fazla kemik suyu tüketmek kolesterol seviyelerinizde yükselmeye sebep olacaktır. Tükettiğiniz miktarlara dikkat ettikçe ilikli kemik suyunun bir zararı yoktur.

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