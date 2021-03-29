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Haberler Sağlık Haberleri "Uzamış Kovid-19 Sendromu" bazı hastalıkları tetikleyebiliyor
Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:14

"Uzamış Kovid-19 Sendromu" bazı hastalıkları tetikleyebiliyor

AA
Uzamış Kovid-19 Sendromu bazı hastalıkları tetikleyebiliyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, Uzamış Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Sendromu'nun bazı hastalıkları tetiklediğini belirterek, "Sendromunuz varsa test sonucu negatife dönse de iş bitmiş değil. Mutlaka tedavi edilmesi, bağışıklık sisteminin düzenli olarak güçlü tutulması gerekiyor." dedi.

Bazı hastaların, test sonucu negatife dönmesine rağmen öksürük, göğüs, kas, sırt ve eklem ağrılarının, halsizlik ve yorgunluk, kişinin kendisini iyi hissetmeme gibi belirtilerinin devam ettiğini vurgulayan Usta, "Bu belirtiler 3 ile 6 ay devam edebiliyor. Bazen bu süreç 6 ayı da geçebiliyor. Bu, vücudun bağışıklık sisteminin Kovid-19'a hala reaksiyon gösterdiğinin bir belirtisidir. Dolayısıyla Kovid-19'u geçiren hastaların mutlaka bu semptomlarını kontrol ettirmeleri, bu dönemde vücudu destekleyici D, C ve çinko gibi vitaminler alması gerekiyor." diye konuştu.

"TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN BİR DURUM"

Herkesin sağlığına dikkat etmesi, Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini anlatan Usta, "Tedbirlere uyulmadığında sonuçları da ağır oluyor. Uzamış Kovid-19 Sendromu'na çok dikkat edilmeli çünkü başka hastalıklara davetiye çıkarıyor. Kalp problemlerinden tutunuz nörolojik problemler, depresyon ve kaygı bozukluğuna kadar birçok hastalığı tetikleyebiliyor. Hastayı çok rahatsız eden önemli bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Usta, bu durumun hiç basite alınmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sendromunuz varsa test sonucu negatife dönse de iş bitmiş değil. Mutlaka tedavi edilmesi, bağışıklık sisteminin düzenli olarak güçlü tutulması gerekiyor. Çünkü Kovid-19'a saldıran bağışıklık sistemimiz, bu sefer kendi hücrelerimize, kalp kaslarımıza, sinirlerimize, nöronlarımıza saldırıyor. Kaslarımıza saldırınca yorgunluk yapıyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için kaliteli ve yeteri kadar uyumak, düzenli yürümek, sağlıklı beslenmek, her fırsatta güneşe çıkmak gerekiyor. Güneşin ilaç olduğunu unutmayalım."

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"Uzamış Kovid-19 Sendromu" bazı hastalıkları tetikleyebiliyor
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