Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Kovid-19 hastalarının üçte biri, tekrar hastaneye kaldırılıyor!

YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ...

Ortalama 140 gün boyunca takip edilen hastaların yaklaşık üçte biri tekrar hastaneye yatırılırken, 5 bin 875'inin bu süre zarfında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Araştırmacılar, Kovid-19 hastalarında, genel nüfusa göre çoklu organ yetmezliği, solunum sıkıntısı, diyabet ve kalp ve damar hastalıkları oranlarının önemli ölçüde arttığına da işaret etti.

Araştırmanın ayrıntıları "The British Medical Journal" (BMJ) dergisinde yayımlandı.