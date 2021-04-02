Otizm eksiklik değil, farklılıktır

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlenen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü, Diyarbakır'da da renkli etkinliklere sahne oldu. Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci otizmli çocuklar ve aileleri ile Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde bir araya gelerek ellerini boyayıp beyaz kumaşa bastı ve gökyüzüne balonlar bıraktılar.

Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde bando gösterileri ile başlayan etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve otizm konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artması amacıyla etkinlik düzenlendiklerini söyledi.

Otizmde erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Beşikci, "Otizmin bilinen tek tedavisi ise yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Fark edilip destekleyici politikalarla desteklenmiş olan otizmli bireylerimizin hayatlarında büyük farklar yaratabiliriz. Çocuklarımızı sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviye getirmek mümkün olabilmektedir." dedi.

Yapılan etkinlikte Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci etkinliğe katılan çocuklar ile birlikte ellerini boyayıp beyaz kumaşa bastı.