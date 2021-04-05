DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) koronavirüsün insanlar ve hayvanlar arasında nasıl yayıldığı konusunda açıklama geldi.

"İNSANDAN HAYVANA BULAŞMA BULGULARI BULUNUYOR"

DSÖ'nün Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic yaptığı açıklamada, koronavirüsün insanlardan kedilere, köpeklere, vizonlara, rakun köpeklerine, aslanlara ve kaplanlara bulaşabildiğini ifade etti. DSÖ'nün koronavirüsün diğer hayvanlar üzerindeki etkilerini araştırdığını aktaran Vujnovic, "Koronavirüs esas olarak insandan insana bulaşma yoluyla yayılıyor, fakat koronavirüs zoonotik bir virüs olması nedeniyle insandan hayvana bulaşma bulguları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARLA TEMAS EDEN BİRKAÇ HAYVANIN TESTİ POZİTİF"

Ara taşıyıcının henüz tanımlanmadığını belirten Vujnovic, "Aralarında vizon, köpek, evcil kedi, aslan, kaplan ve rakun köpeklerinin de bulunduğu enfekte insanlarla temas eden birkaç hayvanın koronavirüs testlerinde pozitif sonuç tespit edildi. Virüsün diğer hayvan türleri üzerindeki etkisini inceleme süreci ise devam etmektedir" dedi.

"KORONAVİRÜS HASTALARI HAYVANLARLA TEMASI SINIRLANDIRMALI"

Koronavirüs testlerinde pozitif sonuç alan kişilere evcil hayvanlarla temasını sınırlamaları tavsiyesinde bulunan Vujnovic, "Şu anda koronavirüs hastalarının ve risk altındaki kişilerin evcil ve diğer hayvanlarla temaslarını sınırlamaları öneriliyor. Koronavirüs, insan ve hayvan popülasyonları arasında hareket ettikçe virüsün genetik modifikasyonları meydana gelebilir ve bu değişiklikler insanları enfekte eden hastalık için potansiyel sonuçlara yol açabilir" dedi.

Vujnovic ayrıca, diğer potansiyel hayvan rezervuarlarını tespit etmek ve gelecekteki salgınlardan kaçınmak için hangi hayvanların virüse en duyarlı olduğunu anlamanın önemli olduğuna dikkat çekti.