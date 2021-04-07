Koronavirüs mü nezle mi? Uzman isim aradaki en önemli farkı açıkladı!

Havaların değişken olduğu ve bahara girdiğimiz son günlerde soğuk algınlığı, nezle, alerjik saman nezlesi çok arttı. "Hem nezle hem de koronavirüs enfeksiyonu virüs kaynaklı olduğu için benzer belirtiler yapar." diyen Dr. Aytaç Karadağ, sözlerine şöyle devam etti; "Bu nedenle iki hastalık birbirine karışabiliyor. İlaveten son günlerde alerjik bünyeli hastalarda saman nezlesi denilen uzun süre devam edebilen durum da eklendi. Saman nezlesinde ateş olmaz, burun akıntısı, burun ucunda kaşıntı, hapşırık, gözlerde yaşarma, boğaza tüy kaçmış hissi, bazen de gıcık tarzında kuru öksürük eşlik edebilir. Viral nezle de burun akıntısına ilaveten burunda kızarıklık, kırgınlık, hafif ateş yüksekliği olup 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer. Koronavirüste ise nezleye ilaveten sırt-bel ağrısı, baş ağrısı, 39 dereceleri bulan ateş yüksekliği, tat-koku kaybı, inatçı geçmeyen öksürük, nefes darlığı, ağır halsizlik eklenir."
Grip hayatımızdan çıktı diye sevinirken bir anda artan nezle şikayetlerini değerlendiren Dr. Aytaç Karadağ, "Aslında bahar mevsimlerinde çiçek, ağaç, çimen tozları, polenleri alerjik bünyeli insanlarda alerjik rinit denilen saman nezlesi sıkça görülür. Buna ilaveten koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerden dolayı bu kış grip neredeyse hiç gözlenmedi; kış vakti ertelenen soğuk algınlıkları bu nedenle bahara ertelenmiş oldu." dedi.
BU ŞİKAYETLER VARSA HEMEN TEST YAPTIRIN!
Dr. Aytaç Karadağ, hangi durumlarda koronavirüsten şüphelenmek gerektiğini açıklayarak mutasyonlu covid-19 belirtilerini şöyle sıraladı;
Bu belirtilerden herhangi biri varsa zaman kaybedilmeden ilgili sağlık kurumuna giderek PCR testi yapılması gerekir.
EN AĞIR GEÇEN VARYANT…
Hem klasik Covid-19, hem de mutant virüs denilen Brezilya, İngiltere, Güney Afrika vs gibi varyantların hem bulaşıcılığı hem de akciğerlere inebilme riski arttı." Diyen Dr. Aytaç Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü; "İçlerinde en ağır seyredeni ise Güney Afrika varyantıdır; çünkü aşılananlarda veya hastalığı geçirenlerde dahi hastalık yapabilmektedir.Pandemi hafifliyor düşünceyle rehavete girerek önlemleri gevşetmemek gerekir. Hastalığın 3. Dalgasının pik günlerindeyiz. Ve de maalesef vakalar öncekilere göre daha ağır seyretmekte, daha geç iyileşmektedir."
GENÇLERDE MAKROFAJ AKTİVASYON SENDROMU ORTAYA ÇIKTI!
Dr. Aytaç Karadağ, "Eskiden çocuklarda ya taşıyıcı ya da geceden burun akıntısı olup, sabaha tamamen normal kalkar şekilde hızlı iyileşme olurdu. Bu nedenle çoğunlukla tedavi dahi yapmaya gerek görmezdik. Fakat bu dönemdeki vakalarda büyük çocuklarda MIS-C ve gençlerde makrofaj aktivasyon sendromu denilen bir çeşit sitokin fırtınası durumuna yakalanma veya akciğerlere inebilme riski nedeniyle hastanelere yatış riski ve de maalesef ölüm vakalarını sık görmeye başladık. Bu artışın sebebi sosyal mesafe kurallarına uyulmasında gevşeme, sınavlara okullarda girilmesi ve virüsün daha potens hala gelmesidir." dedi.