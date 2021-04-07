Koronavirüs mü nezle mi? Uzman isim aradaki en önemli farkı açıkladı!

Havaların değişken olduğu ve bahara girdiğimiz son günlerde soğuk algınlığı, nezle, alerjik saman nezlesi çok arttı. "Hem nezle hem de koronavirüs enfeksiyonu virüs kaynaklı olduğu için benzer belirtiler yapar." diyen Dr. Aytaç Karadağ, sözlerine şöyle devam etti; "Bu nedenle iki hastalık birbirine karışabiliyor. İlaveten son günlerde alerjik bünyeli hastalarda saman nezlesi denilen uzun süre devam edebilen durum da eklendi. Saman nezlesinde ateş olmaz, burun akıntısı, burun ucunda kaşıntı, hapşırık, gözlerde yaşarma, boğaza tüy kaçmış hissi, bazen de gıcık tarzında kuru öksürük eşlik edebilir. Viral nezle de burun akıntısına ilaveten burunda kızarıklık, kırgınlık, hafif ateş yüksekliği olup 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer. Koronavirüste ise nezleye ilaveten sırt-bel ağrısı, baş ağrısı, 39 dereceleri bulan ateş yüksekliği, tat-koku kaybı, inatçı geçmeyen öksürük, nefes darlığı, ağır halsizlik eklenir."