AB'den övgü dolu sözler: Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var

"COVID OLMADAN DA TÜRKİYE'Yİ KEŞFEDEBİLMEYİ ÇOK İSTERDİM"

Türkiye'nin sağlık sistemine övgüyle bahseden Landrut, "Ancak Türkiye'de bu konuda etkin önlemler alıyor. Türkiye'nin etkileyici bir sağlık sistemi var. Burada aşının rolü her şeyden çok önemli. Herkes aşılandıkça bunun etkisinin ne olacağını göreceğiz. Önemli olan mümkün olduğunca çok sayıda aşıya sahip olmamız ve çok sayıda kişinin aşılanmasıdır. Esas önemli olan mesele bu aşıların ne kadar etkili olup olmadığıdır. Şu aşamada yaz için tavsiyelerde bulunmak için çok erken. Tabi ki hepimiz umuyoruz ki uygulanan aşı kampanyaları ve diğer önlemler sayesinde yazın seyahat etmek daha güvenli bir hale gelecektir. Bunu söyleyebilmek için 2 aylık verilere bakmak gerekir. Aşıların ne kadar etkili olacağı yakın zamanda belli olacaktır. Aşı kampanyalarından da umutlu olmalıyız. Türkiye'de olmaktan çok memnunum. Türkiye'yi ve Türk insanını keşfetmeye başladık, gerçekten çok memnuniyet verici. Covid olmadan da Türkiye'yi keşfedebilmeyi çok isterdim" dedi.