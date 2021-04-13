Oruç tutarken yapılan en önemli hata...

Bu yıl ramazan ayını sağlıkla geçirmek, koronavirüs salgını nedeniyle her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Bengisu Demirci, ramazan ayına beslenmeyle ilgili sık sorulan soruları cevapladı. Demirci, ramazanda bağışıklık sistemini güçlü tutmak için alınacak önlemlere ilişkin, "Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi ve bağışıklığın güçlü tutulması için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğün tüketmek ve sahur öğününü atlamamak gerekir. Güçlü bağışıklık sistemi için, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi ile günlük 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimine de özen gösterilmelidir. Ayrıca 1 öğünlük yemek tabağında her çeşit ve renkten besin grubuna yer vermeli ve su tüketimine dikkat edilmelidir" dedi.

SAHUR YAPMANIN ÖNEMİ

Ramazan beslenmesinde altın kurallardan birinin sahur yapmak olduğunu ifade eden Demirci, "Sahur yapmamak, aç kalma süresini yaklaşık 20 saate kadar çıkarmaktadır. Bu durum da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine sebep olmaktadır. Bununla birlikte, sahur öğününün ağır yemeklerden oluşması da gece metabolizma hızı yavaşladığı için kilo alma riskini artırmaktadır. Bu nedenle sahurda; süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan hafif bir öğün tercih edilebilir" diye konuştu.