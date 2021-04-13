Şehir Hastanesi'nde karaciğer radyoterapi işlemi gerçekleştirildi

Elazığ'a ve bölge illerine hizmet sunan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.



Organ radyoterapi işlemlerinin rutin olarak yapıldığı "Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde" ilk karaciğer radyoterapi (ışın tedavisi) uygulaması başarı ile gerçekleştirildi. Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde yapılan "Karaciğer Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT)" işlemi artık rutin tedavi işlemleri arasına girdi.



Uluslararası katılımcıların da dâhil olduğu Multidisipliner Karaciğer Tümör Konseyi tarafından alınan karar doğrultusunda, Hastanenin Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Kuru tarafından tedavisi planlanan hepatoselüler karsinom tanılı Fethi Durğun'a (58) Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) uygulaması yapıldı.





Şanlıurfa'dan gelen bir hastaya kliniklerinde ilk kez Karaciğer Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) uygulaması yaptıklarını belirten Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde görevli Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Kuru, "İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Transplantasyon Ekibi öncülüğünde toplanan ve uluslararası katılımcıların yer aldığı Multidisipliner Karaciğer Tümör Konseyinde alınan karar doğrultusunda, hastamız Fethi Durğun'a kliniğimizde tedavi planlaması yapıldı. Hepatoselüler karsinom tanılı hastamıza yaptığımız tetkiklerin ardından 5 seans olarak Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) tedavisini planladık. Hastamıza ilk seansını uygulayarak tedavi sürecini başlattık. Süreçte, hastamızın takiplerini yaparak tedavi programını planladığımız şekilde uygulamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) yönteminin, çevredeki sağlıklı dokulara gönderilen dozu en alt düzeye indirmesi ve hedef alan içerisine maksimum doz gönderilmesine izin vermesinin tümörlerin lokal kontrollerini sağlamada mükemmel sonuçlar verdiğini vurgulayan Uzm. Dr. Ahmet Kuru, "Multidisipliner Karaciğer Tümörleri Konseyi tarafından değerlendirilip SBRT uygulanmasına karar verilen hastaların radyoterapi öncesi gerekli hazırlıkları tamamlandıktan sonra Radyasyon Onkolojisi Uzmanı liderliğinde, Tıbbi Fizik Uzmanı ve Radyoterapi Teknikerlerinden oluşan ekip ile beraber radyoterapi cihazında SBRT tedavisi uygulanmaktadır. Tedavisi tamamlanan hastalar yanıt değerlendirme sürecinde takibe alınmaktadırlar. Karaciğerdeki kanserlerin tedavisi için SBRT kullanılması ile ilgili tecrübeler oldukça artmıştır. Bu hem hepatasellüler kanser gibi primer kanserler hem de karaciğere sıçramış ikincil kanserler (metastazlar) için geçerlidir. Sonuçlar, tümörlerin lokal kontrollerini sağlamada mükemmeldir ve bu teknik ile tedavi edilen hastalarda uzun süreli sağ kalım sağlanabilmektedir" dedi.



Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr Kuru, kliniklerinde kullandıkları cihazın en son teknoloji ürünü olduğunu, bu cihazın ve kliniğin fiziki yapısının yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmalarında büyük bir avantaj sağladığını ifade etti.