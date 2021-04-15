Alıçın faydaları nelerdir? Alıç meyvesinin ve yaprağının bilinmeyen faydaları ve iyi geldiği hastalıklar

Alıç beyaz ve pembe çiçekli bir ağaç türüdür. Bu ağacın meyvelerine ise alıç ismi verilir. Alıçlar kırmızı ve sarı renginde olurlar. Çoğu hastalığın şifasıdır. Bazı kişiler alıç hakkında bilgi sahibi olmasa bile bu yazıyla öğrenecekleri bilgiler sayesinde alıç meyvesini mutfaklarından eksik etmeyeceklerdir.

ALIÇ MEYVESİ FAYDALARI

Alıç çok faydalı bir besin olmasından kaynaklı olarak faydaları bedenin birçok rahatsızlığını korumaya karşılıktır. Alıç faydaları yaşlı kişiler tarafından çok iyi bilinmektedir. Alıçın sağlık için olan bazı faydaları şu şekildedir:

1- Bağışıklık Güçlendirici

Alıç içerdiği C Vitamini sayesinde, vücutta birikmiş olan tehlikeli toksin maddeleri yok etmekte çok yardımcı olur. Alıç aynı zamanda antioksidanlar açısından da çok güçlü bir kaynaktır. Bu sebeple de beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırır ve bağışıklığın güçlenmesine yardım eder.

2- Kolesterol ile Mücadele

Alıç birçok şeye faydalı olduğu gibi kötü kolesterolü ortadan atıp iyi kolesterolü çoğaltmak gibi bir faydası da vardır. Alıç kalbi korur. Göğüs ağrısı gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır.

3- Yaşlanma Belirtilerine Karşı Korur

Alıç çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Hayatı tehdit eden hastalıkları önlemek için serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Alıç insanların cildinin parlaklığını korur. Aynı zamanda alıçın yaşlanma belirtilerini kontrol eden yaşlanma karşıtı özellikleri de bulunur.

4- Kalp Damar Sağlığını Korur

Alıç, insanların kalplerini koruyan ve kalp damar sağlığını önemli ölçüde artırmaya yarayacak olan flavonoidlerle dolu zengin bir yiyecektir. Ayrıca alıç kan damarlarındaki pıhtıların önlenmesine de yardımcı olur.

5- Kanseri Önler

Alıç kanser gibi ölümcül ve tehlikeli hastalıkları önlemek için kullanılır. Alıç serbest radikaller ile savaştığı için onların sebep olduğu kanser ve diğer hastalıkları önler. Aynı zamanda alıç tüm kanserlere savaşacak olan antioksidanlar içerir.

ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI

Alıç sirkesi kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kullanılır. Güçlü antioksidanlar içeren alıç meyvesinden yapılmakta olan alıç sirkesi alıç meyvesi gibi özellikler taşır. Eğer alıç sirkesinin faydalarını sıralamak gerekirse o sıralama şu şekildedir:

Bağışıklığı güçlendirir.

Serbest radikaller ile savaşır.

Kanseri önler.

Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Kalp ve damar tıkanıklarını tedavi eder.

Alıç sirkesi yüksek tansiyon ve kolesterol rahatsızlıkları olan kişiler için şifa deposudur.

Beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Kan dolaşımını artırır.

Unutkanlık problemlerini ortadan kaldırır.

Sinirlere iyi gelir ve rahatlatır.

Hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Cildin sağlıkla ışıldamasını sağlar.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Ödem attırır.

ALIÇ SİRKESİ KALP DAMARLARINI AÇAR MI?

Alıç bitkisi ya da sirkesi kalp ve damarlara iyi gelmektedir. Kalp kaslarını güçlendiren ve kalp damarlarındaki kan dolaşımını artırıcı özellikleri vardır. Aynı zamanda damarları genişleten bir yapıya da sahiptir.

ALIÇ SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

Alıç sirkesi diğer sirkeler gibi kullanılabilir. En kolay tüketmenin yolu salataya katmaktır. Salata üzerine bir miktar alıç sirkesi ilave edilip tüketilirse çok faydalı olacaktır. Alıç sirkesi ne işe yarar sorularının cevapları alıç sirkesi kullanılmaya başlandıktan sonra gözle görülüp şahit olunacaktır.

ALIÇ YAPRAĞININ FAYDALARI

Alıç yaprağı kaynatılarak çay şeklinde tüketilir. Alıç yaprağı tüketmek kalp ve damar hastalığına sahip kişiler için çok faydalıdır. Tıkalı damarları açmakta kullanılan bir tedavi türüdür. Alıç yaprağının kalp ve damar için olan faydası çok büyüktür.

ALIÇ ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Alıç meyvesinin faydası kadar alıç çekirdeği de faydalıdır. Alıç çekirdeği kalp ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, sinirsel kalp çarpıntıları, ağır enfeksiyon hastalıkları sonrasındaki kalp kasları rahatsızlıkları, kalp krizi sonrası, yüksek kan basıncı ve damar sertliği tedavisinde kullanılır.

Alıç meyvesi, çekirdeği, yaprağı ve sirkesinin faydaları çoktur. En büyük ve ortak faydaları ise kalp içindir. Bundan dolayı herkes alıç tüketmelidir. İleride yaşanacak olan rahatsızlıkları engellemek için bu gereklidir.

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