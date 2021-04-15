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Giriş Tarihi: 15.4.2021 16:28 Son Güncelleme: 15.4.2021 16:29

Bademin en faydalı olduğu ortaya çıktı! ve iyi geldiği sağlık sorunları

Bademin en faydalı gıda olduğu ortaya çıktı! Bademin faydaları ve iyi geldiği sağlık sorunları

içerisinde bulunan vitamin ve mineral sayesinde vücudumuza sağlık verirler. Yapılan çeşiti araştırmalar sonucunda bilim insanları dünyanın en sağlıklı ve yararlı gıdasını seçti. Sağlıklı bir şekilde kilo vermeye de yarayan saymakla bitmiyor. Peki bademin faydaları nelerdir? İşte bademin dünyanın en iyi gıdası olmasının 5 nedeni ve inanılmaz yararları...

Dünyanın en iyi besini olarak seçilen bademin, kilo vermeye de yardımcı olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar yüksek kalorili ve yüksek yağlı bir besin olarak gözükse de oldukça doyurucudur. Özellikle işlenmiş karbonhidratların yerine badem tüketmeniz, size düşük kalori olarak dönecektir.

KONSANTRE BİR BESİNDİR

Bir avuç badem 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır. 3.4 gramında omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağıdır.

ANTİOKSİDANLARLA DOLUDUR

Her bir bademin içerisinde fazla miktarda antioksidan bulunur, özellikle çiğ badem tüketmeniz vücudunuz için çok yararlıdır. Uzmanlar, çiğ badem tüketmenin günümüzde yaşadığımız fazla stresi azalttığı yönünde sonuçlara varmıştır. Antioksidanlar, vücudumuzda LDL (kötü) kolesterolün iltihaplanması gibi durumlarla mücadele ederler. Bademin bu konuda oldukça büyük rol oynadığı görülmüştür.

YÜKSEK MİKTARDA MAGNEZYUM İÇERİR

Bir avuç badem, günlük magnezyum ihtiyacınızın %20'sini karşılar. Özellikle magnezyum eksikliğini badem tüketerek kapatabilirsiniz.

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Bademin en faydalı gıda olduğu ortaya çıktı! Bademin faydaları ve iyi geldiği sağlık sorunları
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