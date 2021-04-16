Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle de etkileyici

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.

Kışın beyaz gelinliğini giyen, diğer mevsimlerde ise doğanın tüm renklerini bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nın karla kaplı manzarası drone ile havadan görüntülendi.