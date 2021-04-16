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Giriş Tarihi: 16.4.2021 13:37 Son Güncelleme: 16.4.2021 13:41

Krater Gölü karlı görüntüsüyle de etkileyici

AA
Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle de etkileyici

'in ilçesinde dünyanın ikinci, 'nin ise en büyük krater gölü olan Krater Gölü, karla kaplı görüntüsüyle de kendine hayran bıraktırıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.

Kışın beyaz gelinliğini giyen, diğer mevsimlerde ise doğanın tüm renklerini bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nın karla kaplı manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Nemrut'ta, masmavi suyun beyaz örtüyle bütünleşmesi etkileyici bir manzara oluşturdu.

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Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle de etkileyici
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