Virüsleri yok eden ışık teknolojisi Türkiye’de

"VİRÜS HARİÇ HİÇBİR CANLIYA ZARAR VERMİYOR"

Yansıma özelliği olan 405 nanometre dalga boyundaki ışığın insanlar üzerinde herhangi bir zararlı etkisi bulunmadığını belirten Prof. Dr. Akçalı, "Bu ışık, tüm mekanlarda 7gün 24 saat kesintisiz olarak dezenfeksiyon sağlayabiliyor. Işık, kaynağından çıktıktan sonra çarptığı yüzeylerden yansıyıp odanın her yerine dağılarak etkisini gösteriyor. 405 nanometre ışık ultraviyole değildir. İnsanlara zarar vermeden mikroorganizmaları etkisiz hale getirmektedir. Ultraviyole ışıktan çok daha farklı. Ultraviyole ışık, DNA'ya zarar vererek mikroorganizmaları hasara uğratıyor. Oysaki 405 nanometre görünür ışık, bakterilerin içinde bulunan porfirin adı verilen molekülleri uyararak bakteri hücreleri içinde serbest oksijen moleküllerinin oluşumunu tetikliyor ve bu moleküller de bakterilerin ölümüne neden oluyor" diye konuştu.

'PERSONELİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN BİZ DE LABORATUVARIMIZDA KULLANIYORUZ'

Prof. Dr. Akçalı, ışığın insanlarda cilde ve göze zararlı olmadığı için, personel sağlığı ve iş gücü kaybını önlemek için üniversite laboratuvarında kullandıklarını söyledi.

Prof. Dr. Akçalı, şöyle devam etti:

"Daha önce ortam dezenfeksiyonu amacıyla ultraviyole lambalarımızı kullanıyorduk. Ancak ultraviyole lambaların insanlı ortamda çalıştırılmadığını biliyoruz, bu nedenle arkadaşlarımız çalışırlarken içeride çalıştıkları sürede ultraviyole lambalarını kapatmak durumundayız. 405 nanometre görünür ışığın 7 gün 24 saat kullanabilme avantajı olduğundan, arkadaşlarımız çalışırken gerek laboratuvar kaynaklı gerekse kontamine yüzeylerle temas kaynaklı her türlü enfeksiyondan korunmaları için ekstra bir kalkan görevi göreceğine inanıyoruz."

HASTANELER İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ; ALINABİLECEK EN ETKİLİ TEDBİRLERDEN BİRİ

Bu ışığın hastaneler için çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Akçalı, laboratuvarlarda, ameliyathanelerde, hasta bekleme salonlarında, yoğun bakım ve yanık ünitelerinde kullanabileceğini, aynı zamanda spor salonlarında, kreşlerde, eğitim kurumlarında, havaalanlarında, ibadethanelerde, toplantı salonlarında, kısacası ortak kullanım alanına sahip tüm kapalı mekanlarda ve gıda üretim işleme tesislerinde kullanılabilecek yeni nesil dezenfeksiyon yöntemlerinden biri olduğunu belirtti.