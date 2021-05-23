Güneş Yanığı Nasıl Geçer? Güneş Yanığına Ne İyi Gelir?

Güneş yanığı, cildin yoğun ve yüksek bir güneş ışığına maruz kalması sonucu ortaya çıkan bir iltihaplanmadır. Özellikle çocukların ve cilt rengi açık olan kişilerin güneş yanığı riski fazladır. Güneş yanığından korunmak için kişilerin güneşe çıkarken güneş kremi sürmesi gerekmektedir. Güneş yanığının geçme süresi kişiden kişiye göre değişebilmektedir

GÜNEŞ YANIĞI NASIL GEÇER?

Güneş yanığı, kişinin korumasız olarak fazla ve yoğun miktarda ultraviyole ışınlarına maruz kalması sonucu ortaya çıkan bir cilt hastalığıdır. Güneş yanıkları tedavi edilemezse ve fazlalaşırsa cilt kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle güneş yanığına derhal müdahale edilmelidir. Lakin en önemli olan şey güneş yanığından korunmaya çalışmaktır. Bu nedenle özellikle yaz aylarında, kişilerin güneşe çıkarken, güneş kremi kullanmaları gerekmektedir. Güneş kremlerinde ise en az 30 faktör koruma sağlayan kremler tercih edilmelidir. Güneş yanığı ciddi bir cilt sorununa neden olabilmektedir. Bu nedenle yanan bölgeye hemen gerekli tedavi uygulanmalıdır. Peki güneş yanığına ne iyi gelir?

Güneş yanığı olan yer öncelikle yeteri kadar soğutulmalıdır. Zira yanık bölgenin soğutulması hem acıyı azaltmakta, hem de iltihap oluşumunu engellemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yanık bölgeye bir anda aşırı soğuk uygulanmamasıdır. Yani yanık olan bölgeye buz konulmamalıdır. Bunun yerine soğuk suyla ıslatılmış havluların konulması tercih edilmelidir. Yanık olan bölgeye aşırı soğuk uygulanması zaten hassas olan cilde zarar vermekte ve yanığın derecesinin artmasına neden olmaktadır.

Cildin soğutulmasına ek olarak, güneş yanığı olan kimsenin bolca su tüketmesi de gerekmektedir. Zira güneş yanığı olacak kadar güneş altında kalan kimse, oldukça fazla su kaybetmiş olacaktır. Bu nedenle kişinin su takviyesi yapması önerilmektedir. Aksi halde kişide dehidrasyon görülme olasılığı da artacaktır.

Güneş yanığını geçirmek için halk arasında uygulanan bir diğer yöntem ise cilde yoğurt sürülmesidir. Yanık bölgeye sürülen yoğurt, o bölgeyi soğutması nedeni ile yanığa iyi gelmektedir. Aslında bu yöntem cilde soğuk su ile ıslatılmış havlu koymakla aynı işleve sahiptir. Cilde sürülen yoğurt cildi rahatlatacaktır. Ayrıca gergin bir pozisyonda olan yanık derinin gevşemesine de yardımcı olacaktır.

Aloe vera, yanık tedavileri için sıklıkla tercih edilen bir bitkidir. Güneş yanığı tedavisinde kullanılan bir diğer yöntem ise cilde aloe vera içeren kremlerin yahut yağların uygulanmasıdır. Bu kremler yahut yağlar cildin iyileşme oranını hızlandırmaktadır. Güneş yanığı için doğal ve bitkisel krem önerileri arasında aloe vera yağı içeren kremler başta yer almaktadır. Lakin ona ek olarak zeytinyağı içeren kremlerde bu açıdan oldukça etkilidir. Siyah çay içeren kremlerde yanma hissini azalmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca güneş yanığı olan bölge soyulmaya başladığında nemlendirici kremlerin kullanılması da önemlidir.

GÜNEŞ YANIĞI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Güneş yanığının geçme süresi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Lakin genel olarak güneş yanıkları 5 ile 15 gün içinde geçmektedir. Güneş yanıklara azalarak geçmektedir. Cilt önce soyulmaya başlamakta ve daha sonra iyileşme gerçekleşmektedir.