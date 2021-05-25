Adet sancısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Adet sancısı neden olur, doğal tedavi ile geçer mi?

Kadınların regl döneminde alt karın kısmında bir kramp ve kasılma olarak meydana gelen adet sancıları, hafif ya da ağrılı geçirilebilir. Adet sancısı sadece kanamanın başladığı dönemde değil öncesinde de meydana gelebilir. Adet sancısı gibi karın ağrısı hissedilmesi regl döneminin yaklaştığını işaret eder. Adet sancısının geçmesi için doğal yöntemler sıklıkla tercih edilir. İşte adet sancısı hakkında merak edilen tüm detaylar…

ADET SANCISI NEDEN OLUR?

Adet sancısının olmasının iki farklı nedeni vardır. Bunlardan biri kişiden kişiye değişen jinekolojik durumlardır. Bir diğeri ise her kadında görülebilen, prostaglandin olarak adlandırılan kimyasalların rahim bölgesinde artmasıdır. Bu artış kasılmalara ve sancılara yol açar.

ADET SANCISI NASIL GEÇER?

Adet sancısının geçmesi ya da azalması için eğer ilaç kullanılmayacak ise sıcak banyo yapılabilir. Aynı zamanda sıcak su torbası ya da sıcak havlu karın bölgesine konulur. Adet döneminde hareket kabiliyeti kısıtlansa da evde egzersiz ve basit sporlar ağrıyı azaltabilir.

Stres: Adet sebebiyle meydana gelen kramp ve benzeri problemler, stres altında olunduğu takdirde daha şiddetli bir şekilde yaşanır. Eğer stresli bir dönemden geçiyorsanız adet sancısına ne iyi gelir noktasında meditasyon ve yoga yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Diyet: Magnezyum, B6, B1 ve E vitaminleri, Omega-3 yağ asitlerinin adet kramplarını azalttığı, bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Dolayısıyla doktor kontrolü ve önerisi ile bu besin gıdalarını yüksek oranda içeren bir diyet takviyesinden faydalanmak, adet dolayısıyla ortaya çıkan ağrı, sancı, kramp gibi problemlerin sonlandırılmasına yardımcı olacaktır. Egzersiz: Düzenli olarak yapılan egzersiz vücutta beta-endorfin olarak adlandırılan maddenin salınmasına yardımcı olur. Vücudun doğal ağrı kesicisi olarak tanımlanan bu maddenin salınımı, haftada en az 3 gün yarım saat boyunca yapılan düzenli egzersiz ile artırılabilir.

ADET SANCISI DOĞAL TEDAVİSİ

Adet sancısını azaltmak için bitkisel ve doğal yiyecek ve içecekler kullanılabilir. Adet sancısına doğal tedavi uygulamak isteyenler için bitki ve besinler şunlardır:

Lif değeri yüksek olarak muz, yulaf, tohumlar ve yeşil sebzeler

Proteini yüksek olan balıklar

Doğal probiyotik içeren süt, kefir ve yoğurt

Soğan suyu, sarımsak

Papatya, rezene, safran, böğürtlen ve zencefil çayı

ADET AĞRISI İLAÇLARI

Ağrı kesiciler adet sürecinde kadınların en çok tercih ettiği yöntemdir. Eğer siz de adet sancısını ne keser diyorsanız ağrı kesici kullanabilirsiniz.

Ağrı kesiciler ağrıyı hafifleterek belirli süre ağrı hissetmemeyi sağlar. Bunun dışında prostoglandin hormonunu dengelediği için ağrıyı hafifletir. Adet sancısı için ağrı kesici için ilaç kullanırken doktor kontrolünde belirli dozda kullanılması önerilir.

Regl ağrısını ne geçirir sorusunun diğer yanıtı doğum kontrol ilaçlarıdır. Doğum kontrol ilaçları adet sancısını azaltan ilaç türüdür. Hem yumurtlamayı önler hem de adet ağrılarını en hafif düzeye indirir. Adet sancısına kesin çözüm bunlar olmazsa sağlık kuruluşlarına giderek doktor kontrolünde tedavi olabilirsiniz.

ADET SANCISINI AZALTAN ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİ

Adet kramplarını tedavi ettiğine inanılan alternatif tıp yöntemleri ile ilgili yeterli düzeyde bilimsel çalışma mevcut değildir. Fakat bununla birlikte bu yöntemlerin bazı kadınlarda etkili olduğu bilinmektedir. Bu sebepten ötürü aşağıdaki alternatif tıp önerileri mutlak suretle doktor önerisi ile birlikte uygulanmalıdır.

Akupresür: Aynı zamanda akubası olarak adlandırılan bu yöntemde, akupunktur ile benzer şekilde vücudun belirli noktalarının uyarılması amaçlanır. Fakat bu yöntemde akupunkturun aksine iğne kullanılmaz. Vücudun bazı noktalarına baskı yaparak uyarılma amaçlanır. Bitkisel ilaçlar: Rezene, çuha çiçeği yağı, piknogenol ve benzeri bitkisel kaynaklı doğal tedavi ilaçları, mentrüal döngü dolayısıyla ortaya çıkan ağrı ve krampların azalmasını sağlar. Deri altı elektriksel sinir stimülasyonu: Aynı zamanda TENS olarak adlandırılan bu yöntemde, içerisinde elektrot barındıran yapışkan özellikte yamalar cilde bağlanır. Sinirleri uyaran elektrotların sağladığı elektrik akımı, vücudun ağrıya karşı dayanma eşiğini artırır. Bu durumda vücutta salınımı artan doğal ağrı kesicisi niteliğindeki endorfinler sayesinde adet sancısı ve ağrılarının şiddeti azaltılmış olur. Akupunktur: Vücuttaki belli başlı noktaları çok ince iğneler yardımıyla uyarılması olarak tanımlanan bir tedavi yöntemidir. Adet sancılarını azaltmasının yanı sıra alternatif tıbbın çeşitli alanlarında sıklıkla kullanılır.

ŞİDDETLİ ADET SANCISINA NE İYİ GELİR?

Şiddetli adet sancısı her kadında görülebilen bir durum değildir. Kimi kadınlarda rahim bölgesinde enfeksiyon ya da iltihaplanma olabilir. Bu da şiddetli adet sancısına yol açar. Kişiler şiddetli ağrılar için doğal yöntemleri tedavi olarak uygulayabilir. Evde uygulanabilen bu yöntemlerde sıcak su banyosu ve sıcak havlu ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Bunun yanı sıra adet söktürücü ve kas gevşetici özelliği olan maden suyu, papatya çayı, melisa çayı gibi bitki çayları da sıcak içildiğinde ağrıya iyi gelir.

Şiddetli adet sancısı için egzersiz yapılması da önerilir. Ancak burada ağırlık ve eor sarf edilmesi gereken hareket ve sporlardan kaçınılmalıdır.

Eğer bu uygulamalara rağmen adet sancısı geçmiyorsa bu durum farklı bir hastalıktan kaynaklanabilir. Bunun için de doktor kontrolü yapılmalıdır.

ADET SANCISI NERELERE VURUR?

Kasıklara,

Alt karın bölgesine,

Bacaklara,

Bele ve sırta,

Baş ağrısı yapar,

Mide bulantısı görülür.

ADET SANCISI VAR AMA ADET OLAMIYORUM

Kimi kişiler yoğun adet sancısı hissetse de adet olmayabilir. Bu adet dönemindeki düzensizlikten kaynaklanır. Adet sancısı var ama adet olamıyorum en çok yeni regl olan kız çocuklarında görülür. Henüz regl dönemi düzene girmediği için adet sancısı olsa da kanama gerçekleşmeyebilir.

YUMURTLAMA DÖNEMİNDE ADET SANCISI GİBİ AĞRI NEDEN OLUR?

Kadınların yumurtalama döneminde adet sancısı ağrıları olabilir. Bu ağrının ortaya çıkma nedeni ise yumurtaların çatlayarak yumurtalıktan çıkması dönemine denk gelmesidir. Yumurtalama dönemi genel olarak adet döneminin 13 ila 16'ıncı günlerinde başlar. Ağrının eşiği ve süresi ise kişiden kişiye farklılık gösterir. Kimi kadınlarda saatler içerisinde adet sancısı gibi yoğun bir ağrı hissedilir ve son bulur. Kimi kadınlarda da bu ağrı süreci en az 2 gün sürer. Eğer yumurtalama döneminde adet sancısı gibi ağrı 3 günden fazla sürerse doktora görünülmesi önerilir.