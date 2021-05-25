Brokolinin faydaları nelerdir? Brokoli ne işe yarar, besin değeri nedir?

Brokoli, günlük tüketilmesi önerilen ve sağlıklı bir vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri karşılar. Lahana ailesi üyelerinden olan brokolide protein ve lif oranı oldukça yüksektir. Bunun yanı sıra folik asit, magnezyum, kalsiyum ve selenyum bulunur. B vitamini oranı da fazla olan brokolinin faydaları hakkında bilinmeyen çok fazla bilgi vardır. Bağışıklık sisteminin dostu, kanser hücrelerin düşmanı olan brokoli hakkında merak edilen her şeyi bulabileceğiniz yazımızı okuyabilirsiniz.

BROKOLİ NE İŞE YARAR?

Brokoli şifalı sebzeler arasında önemli bir yere sahiptir. Sağlıksız hücrelere karşı koruyucu bir duvar görevi görür. Kaygı ve stresi azaltmaya yarayan antioksidan içeriği vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi cilt kırışıklıklarının oluşmasını geciktirir. Brokoli aynı zamanda vücuttaki pH seviyesini düzenleyen alkali ihtiyacını karşılar.

BROKOLİNİN FAYDALARI

Kanser hücrelerine karşı koruyuculuk sağlar. Tümörlerin büyümesini engeller.

Yüksek şekeri dengeler. Dişleri güçlendirir, kemikleri besler.

Sindirim sistemine iyi gelir.

Kalbe koruyuculuk sağlar.

Aneminin oluşmasını engeller.

Cildi gençleştirerek genç görünüm kazandırır.

C vitamini oranı yüksek olduğu için zararlı ışınlara karşı cildi korur.

Detoks sırasında tüketildiğinde vücudu toksinlerden arındırır.

Erkeklerde genel olarak fazla et tüketiminden kaynaklanan gut hastalığına iyi gelir. Cilt üzerinde meydana gelen sertleşmelere de iyi gelir.

Kolajen etkisi sağlar.

Brokoli tüketimi hamileler için de önerilir. Protein, kalsiyum, vitamin ve antioksidan özelliği ile hamilelerin beslenmesinde sayısız faydası vardır. Ayrıca brokoli içerisinde bulunan folat maddesi de doğum anında oluşabilecek omurilik ve beyin hasarlarının oluşmasını engeller.

BROKOLİ EN FAYDALARI ŞEKİLDE NASIL TÜKETİLİR?

Alkali sebzelerden biri olan brokoliyi çiğ ya da pişirme yöntemi ile yiyebilirsiniz. Pişirme yöntemi olarak haşlama ve buharlamayı kullanabilirsiniz. Ancak brokolinin besin değerini kaybetmemesi için en faydalı tüketim şekli buharda pişirilmesidir. Böylelikle brokoliden en yüksek fayda alınabilir.

BROKOLİ ÇİĞ TÜKETİLİR Mİ?

Brokoli çiğ tüketilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Bilakis farklı pişirme yöntemleri brokolinin besin değerini azaltabilir. Çiğ brokoli hafif acı bir tada sahip olduğundan belli reseptör genlerine sahip olan insanların damak tadına uymayabilir.

BROKOLİ NASIL HAŞLANIR?

Brokoli mümkünse besin değerlerini yitirmemesi için buharda pişirilmeli, mümkün değil ise suda haşlanmalıdır.

Brokoliyi harcamak için bit tencereye brokoliler sap kısımları alt tarafta kalacak şekilde konulup üstüne brokoliyi aşmayacak kadar miktarda kaynar su konulmalıdır. Kapak açık olarak 5 dakikayı aşmayacak şekilde pişirilmelidir, bu süreyi aştığı ve eridiği takdirde brokoli bütün besin değerlerini kaybedecektir.

Pişirildikten sonar kaynadığı sudan alınarak soğuk suya batırılarak şoklama işleminden geçirilmelidir.

HAŞLANMIŞ BROKOLİ SUYU NE İŞE YARAR?

Brokoli suyu tüketimi de oldukça yaygındır. Sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına yardımcı olan brokoli suyunun faydaları da saymakla bitmez. Brokoli suyu en çok bağırsak suyu olan kişiler tarafından tüketilir. Brokoli suyu haşlanmış ve buharla pişirilen brokoli ile benzer faydaları olan brokoli suyu vücutta şu durumlarda koruyuculuk sağlar:

Kansere karşı koruma sağlar.

Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı korur.

Göz sağlığına iyi gelir.

Sindirimi düzenler.

Kansızlığı ortadan kaldırır. Anemiyi engeller.

Cilt yapısına iyi gelir. Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

BROKOLİDE HANGİ VİTAMİNLER VARDIR

Brokolinin içinde C, E, A, K B6, B2 vitaminleri vardır. Ayrıca magnezyum, fosfor, potasyum, demir, çinko, selenyum da bulunmaktadır.

İçerdiği yüksek miktarda besin lifi ile sindirime de yardımcı olur.

BROKOLİ HAFTADA KAÇ KEZ YENMELİ?

Yapılan araştırmalarda brokolinin kanser hücrelerine karşı çok yüksek koruma sağladığı görülmüştür. Yüzde 70'e varan bu koruyuculuğun dışında şifa deposu olan brokolinin hafta içinde en az iki sefer kullanılması öneriliyor.

BROKOLİNİN ZARARI VAR MI?

Brokoli yemenin insan sağlığına herhangi ciddi bir zararı yoktur. Ancak bazı durumlarda bağırsak tahrişi ve gaz meydana geldiği bilinir. Bu durumun ortaya çıkmasının nedeni ise bu sebzenin içindeki lif oranının çok fazla olmasıdır. Bunun yanı sıra brokolide K vitamini bulunur. Uzmanlar tarafından kan sulandırıcı ilacın etkisini azalttığı yönünde yorumlar olduğu için kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin doktor onayı ile brokoli tüketmesi önerilir. Tiroidi olan kişilerde de brokoli tüketimi daha az olmalı ya da olmamalıdır.