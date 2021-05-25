Keten tohumu yağının faydaları nelerdir? Keten tohumu yağı nasıl kullanılır, ne işe yarar?

Bitkisel yağ çeşitlerinde en faydalı bileşenlere sahip olan keten tohumu yağı omega 3 bakımından çok zengindir. Presleme yöntemi ile elde edilen bu yağların lif oranı da yüksektir ve insan vücuduna katkı sağlayan B12, K ve E vitaminlerine sahiptir. Bu yazımızda keten tohumu yağı hakkında tüm detayları sizler için hazırladık.

KETEN TOHUMU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Keten tohumu yağı yemeklerde gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Burada keten tohumu yağını bir kızartma malzemesi olarak kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Bunun dışında mezelerinize, salatalarınıza, yulaf ve yoğurdun içine ekleyerek keyifle tüketebilirsiniz. Keten yağının kullanıldığı bir diğer alan ise cilt sağlığıdır. Küçük damlalar halinde keten tohumu yağını cildinize sürerek masaj yapabilirsiniz. Ayrıca saç derisi için de keten tohumu yağını kullanabilirsiniz.

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Keten tohumunu çiğ olarak tüketmemekte fayda vardır. Çiğ ya da olgunlaşmamış keten tohumları toksin içerebilir. Pişireceğiniz yemeklere keten tohumu katmayın. Bunun yerine, keten tohumlarını kahvaltılık gevreklere koyarak, yoğurta karıştırarak, smoothie veya salatanıza katarak tüketebilirsiniz

KETEN TOHUMU YAĞININ FAYDALARI

Kanser riskinin azaltıcı etkisi vardır. Özellikle meme kanseri sırasında tümörü küçültebilir.

Lif oranı yüksek olduğu için tokluk sağlar. Diyet yapanlar için kullanımı önerilir.

Diyabet hastalarında şekeri dengeler.

Kolesterolü düşürür.

Cilde iyi gelir.

Saçları nemlendirir ve hızlı uzamasını sağlar.

Safra kesesi taşı ve basura iyi gelir.

Göz kuruluğunu düzenler.

Gebelik sonrası ortaya çıkan çatlakları iyileştirir.

KETEN TOHUMU YAĞI CİLDE SÜRÜLÜR MÜ?

Keten tohumu yağı cilt sağlığı için evde uygulayacağınız bitkisel tedavi yöntemlerinden biridir. Keten tohumu yağı cilde faydaları saymakla bitmeyeceği gibi sedef, egzema ve kaşıntı gibi günlük hayatı olumsuz etkileyen cilt hastalıklarına da iyi gelir. Bunun yanı sıra sivilce ve akne oluşumu engeller, cilt lekelerinin iyileşmesini sağlar. Keten tohumu yağının cilt üzerinde kullanımı için birkaç damla yağı ister pamuk yardımı ile ister elinizde masaj yaparak sürebilirsiniz.

KETEN TOHUMU YAĞI ZARARLARI

Bitkisel her yağ gibi keten tohumu yağının kullanım miktarı da çok önemlidir. Fazla kullanıldığı zaman ishal, kaşıntı ve deride dökülmeler meydana gelebilir. Keten tohumu yağını kullanmasında zarar görebilecek gruplar ise emziren anneler ve hamile kadınlardır. Bu kadınlarda kullanım sonrası hormonal sorunlar yaşanabilir. Ayrıca prostat kanseri tedavisi gören kişilere de bu yağın kullanılması önerilmez. Doktora başvurmadan kullanmaması gereken kişiler ise kronik hastalıkları olanlardır. Bu kişiler keten tohumu yağı tüketimini doktor onayı ile yapabilir.

KETEN TOHUMU YAĞI ZAYIFLATIR MI?

Keten tohumu yağı içerisinde buluna yüksek lif, protein ve mineraller kişilerin gün içerisinde tokluk hissi yaşamasını sağlar. Bu da yemek yeme ihtiyacını azaltır. Bunun yanı sıra sindirim sistemini düzenler ve yağ yakar. Bu özellikleri sayesinde keten tohumu yağının zayıflatıcı etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Zayıflama dönemlerinde keten tohumu yağı kullanmak isteyen kişiler yemeklerden önce tüketecekleri bir tatlı kaşığı yağ ile tokluk hissinin oluşmasını sağlar.

KETEN TOHUMU KAÇ KALORİDİR?

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na göre, 7 g ağırlığında bir çorba kaşığı öğütülmüş keten tohumu şunları içerir:

Enerji: 37.4 kalori

Protein: 1.28 g

Yağ: 2,95 g

Karbonhidrat: 2.02 g

Lif: 1,91 g

Kalsiyum: 17.8 mg

Magnezyum: 27.4 mg

Fosfor: 44.9 mg

Potasyum: 56.9 mg

Folat: 6.09 mikrogram (mcg)

Lutein ve zeaksantin: 45.6 mcg

KETEN TOHUMU NE İŞE YARAR?

Keten tohumu kanserden, bağırsak hastalıklarına, sindirim sisteminden cilt sorunlarına kadar pek çok hastalığa çaredir. Bunun yanı sıra kadınların yoğun ağrı ve sancı çektiği adet dönemlerinde de adet söktürücü özelliği ile rahatlama sağlar. Menapoz dönemindeki kadınlarında sıcaklık buhranlarını azaltır. Akne ve sivilcelere iyi gelen keten tohumu yağının çilleri de azalttığı bilinmektedir.