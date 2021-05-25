Papatya çayı faydaları: Papatya çayı nasıl yapılır, neye iyi gelir?

Papatya hoş kokusu ve görünüşü ile dikkat çekmesinin yanı sıra kurutulduğu zaman bir şifa deposuna dönüşüyor. Kuruyan papatyaların sıcak su da demlenerek çay olarak tüketilmesi insan vücudu üzerinde olumlu sonuçlara yol açıyor. Kozmetik ürünü olarak da sıklıkla kullanılan papatya çayının tüketimi ve faydaları için yazımızı okuyarak merak edilen tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI NE İŞE YARAR?

Papatya çayının kullanım alanı oldukça geniştir. Sindirim, uykusuzluk, stres, ishal ve gaz şişkinliği tedavisinde tercih edilen papatya çayı aynı zamanda saç ve cilt bakımı için de kullanılır. Papatya çayı suyu evde kolay ve pratik demleme yöntemiyle elde edilir. Elde edilen bu papatya çayı suyu ile cildinize tonik uygulaması yaparken, saçınız için de renk açıcı faydası görebilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Kurutulmuş papatyaların sıcak suda demlenmesi ile elde edilen papatya çayı mucizevi bitkiler arasında yer alır. İşte papatya çayı faydaları:

Uyku düzensizliği yaşayanlara iyi gelir.

Antioksidan apigenin maddesi sayesinde kanseri önlerken, troid kanserinin de önüne geçer.

İltihapları azaltır.

Diyabet dengesini sağlar.

Kaşıntı ve ciltte der dökülmesi yaşayan kişilerde iyileştirici özelliği vardır. Egzama ilaçlarında da kullanılır. Yaşlanmaya bağlı cilt kırışıklığına da iyi gelir.

Cilt sağlığını destekler

Rahatlama sağlar, stresi azaltır.

Kemik hastalıklarını engeller

Saç bakımında kullanıldığında kepeği önler, saçı güçlendirir.

Ağız yaraları ve enfeksiyonlarına iyi gelir.

PAPATYA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Papatya çayı yapımı oldukça basittir. Papatya ve su kaynatılarak elde edilir. Pratik ve hızlı bir şekilde tüketmek isteyenler için papatya çayı tarifi:

2 yemek kaşığı papatya

3 bardak su

İsteğe göre bal ya da limon

PAPATYA ÇAYI ZARARLARI

Papatya çayı tüketimi için önerilen miktar günde bir fincandır. Gün içerisinde fazla miktarda tüketildiği takdirde papatya çayı yan etkiler gösterebilir. Buna ek olarak papatya polenleri olan bir bitkidir. Bu yüzden alerji sorunu olan kişilerin tüketmemesi tavsiye edilir. Papatya çayını doktor kontrolünde içmesi önerilen bir diğer grup ise hamileler ve emziren annelerdir. Şifa deposu olan ancak fazla içildiğinde yan etki gösteren papatya çayının zararları şunlardır:

Mide sorunlarına neden olur

Sindirim sistemini bozar.

Epilepsi hastalarına zarar verir.

Kan şekeri ve tansiyonu düşürür.

Hormonlarda dengesizliğe yol açabilir.

PAPATYA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Papatya çayı demlemek için ilk olarak su kaynatın. Kaynayan suyun için su miktarına göre kurutulmuş papatyaları ekleyin. Ardından suyu ocaktan alarak papatyaların 6-7 dakika suda demlenmesini bekleyin. Demlenen papatyaları süzdükten sonra çayı sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Diyet ve detoks dönemlerinde kişiler farklı bitki çaylarını takviye amaçlı kullanabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereke kullanılan bitki çaylarının bileşenleri ve alerji durumunuzdur. Bu kapsamda papatya çayının da zayıflamak isteyen kişiler tarafından tüketilmesinde bir sakınca görülmez. Papatya çayı idrar söktürücü özelliğe sahiptir ve tokluk hissi verir. Aynı zamanda vücuttaki fazla ödemin de atılmasında yardımcı olan papatya çayının diyet dönemlerinde, uygun tüketim önerisi ile içebilirsiniz. Papatya çayının hazır poşetlerde içirilmesi ise önerilmez. Diyet dönemlerinde tüketecek kişilerin kurutulmuş papatya alarak demleme çay yapması daha sağlıklıdır.