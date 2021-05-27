Limonlu su faydaları: Limonlu su ne işe yarar, zayıflatır mı?

İçeriği ile pek çok hastalık ve rahatsızlığa karşı koruma sağlayan limon farklı bitki çayları ile de kullanılan bir besin maddesi. Akdeniz bölgesinde yetişen, hoş ve ferahlatıcı kokusu, sarı ve ekşi tadıyla tek başına C vitamini bombası etkisi yaratan limon bunun yanı sıra mineral, protein, B vitamini ve karbonhidrat içeriğine de sahip. Limon aynı zamanda zayıflamak isteyenler için de faydalı bir besin. Yağ yakıcı ve kilo vermede yardımcı olan limonlu su kullanımı bu yüzden son günlerde artış gösteriyor. Peki limonlu su zayıflatır mı? İşte merak ettiğiniz her şey…

LİMONLU SU FAYDALARI

Limonlu su zayıflamak ve yağ yakım sürecini hızlandırmak amacı ile tüketilir. Limonlu suyun faydaları ise şu şekildedir:

Gün içinde daha fazla su içmenizi sağlar.

C vitamini yönünden zengindir. Vücuda zarar veren hücrelerin çoğalmasını engeller, sağlıklı hücreleri ise korur.

Limon suyu içmek kalp ve damar sağlığına iyi gelir.

Kolay sindirim yapmanızı sağlar.

Cilde iyi gelir, akne ve sivilce oluşumunu engeller.

Solunum yollarını temizler.

Böbrek taşlarının oluşmasını engeller.

Kırışıklıkların oluşmasını geciktirir.

LİMONLU SU NE İŞE YARAR?

Limonlu su özellikle sabahları aç karnına tüketilen bir içecek olarak hazırlanır. Yağ yakıcı özelliği vardır. Daha hızlı kilo verilmesini sağlar. Tansiyonu dengeler. Bunun yanı sıra kalp, damar, böbrek taşı gibi hastalıkların iyileşmesinde de yardımcı olur.

AÇ KARNINA LİMONLU SU İÇMEK

Diyet yapan ve zayıflamak isteyen kişiler su tüketimi konusunda yeterli sıvıyı almalıdır. Zayıflama döneminde önerilen sabah kalkar kalkmaz su içilmesidir. Limonlu su tüketimi de bu noktada aynı şekilde uygulanmalıdır. Aç karnına limonlu su içildiğinde yağ yakımı daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bu yüzden limonlu su tüketimini sabah kahvaltı etmeden ya da çay, kahve gibi içecekler tüketmeden önce yapmalısınız. Limonlu su içtikten sonra en az yarım saat başka bir şey tüketmemeye de özen göstermelisiniz.

LİMONLU SU TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?

Geleneksel tedavi yöntemlerinde limonun ferahlatıcı etkilerinden kaynaklı tansiyonu düşürdüğü iddia edilir. Ancak bu kesin bir çözüm değildir. Tansiyon kronik ya da içinde bulunduğunuz dış etkenlere bağlı yükselebilir. Bu yüzden limon suyu tüketimi belirli bir notaya kadar tansiyonu düşürmeye katkı sağlasa da olması gereken tansiyon değerine getirmez. Bu yüzden tansiyon yükselmesi durumlarında limon suyu kullanımına ek olarak varsa ilaçlarınızı tüketmeli ya da doktorunuza başvurmalısınız.

LİMONLU SU İÇMENİN ZARARLARI

Limon içerdiği vitaminler, mineraller ve bileşenler ile tam bir şifa deposudur. Ancak aynı zamanda strik asit içerir. Bu yüzden bu asitler zamanla diş minesine zarar vererek aşınmaya yol açabilir. Bu yüzden limonlu su tüketimi için uzmanlar pipet kullanmayı öneriyor. Böylece limonlu su dişlere temas etmeden kolaylıkla tüketilebilir. Bunun yanı sıra mide ekşimesi gibi rahatsızlıkları olanlar için de sürekli olarak limonlu su içmek midedeki ekşimenin daha fazla artmasına yol açabilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise fazla tüketim sonucu kan sulanmasının yaşanmasıdır. Yeterli miktarda tüketildiği takdirde pek çok sağlıklı fayda sağlayan limon su zararları aşırı tüketimde olumsuza dönüşebilir.