Biontech mi Sinovac mı? Sinovac- Biontech Koronavirüs aşı tercihi yapılırken nelere dikkat edilmeli? Aşıların yan etkileri neler, hangi aşı daha etkili?

Türkiye'de aşılama süreci 8 Haziran itibarıyla devam ediyor. Sinovac ve Biontech aşıları, belirlenen sağlık merkezlerinde yapılıyor ve e-nabız üzerinden aşı randevusu alarak seçim yapabiliyor. Bu noktada vatandaşlar, Sinovac mı Biontech mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Geleneksel ve yeni yöntemler ile geliştirilen iki aşı hakkında bilgiler ve yapılan araştırmalar ışığında "aşıların yan etkileri neler ve hangi aşı daha etkili?" sorusunun yanıtı aşağıda yer alıyor.

Sinovac ve Biontech Pfizer aşı uygulaması Türkiye'de devam ediyor. Bu nedenle de hangi aşıyı seçeceği konusunda vatandaşların aklında soru işlaretleri oluşabiliyor. Aşılama yapanlar (devletler) için kağıt üzerinde Sinovac'ın temel avantajlarından biri, şempanzelerde soğuk algınlığına neden olan genetik olarak tasarlanmış bir virüsten yapılan Oxford aşısı gibi standart bir buzdolabında 2-8 santigrat derecede saklanabilmesidir. Aşıyı olanlar için avantaj olarak değerlendirilebilecek yönü ise, geleneksel inaktif aşı olması ve geliştirilirken, yıllardır kullanılan yöntemlerin kullanılmasıdır.