Bakan Koca'dan açıklama geldi... Delta varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü?

Koronavirüs salgını birçok ülkede kontrol altına alınırken Ekim 2020'de Hindistan'da ortaya çıkan daha sonra Avrupa ve ABD'de de görülen Delta varyantı endişeye neden oldu. Bulaşıcılığı ile ilgili %100 artış olduğu belirtilen Delta varyantının baskın özellikleri nedeniyle hastaneye yatış oranını artırdığı belirtiliyor. Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları sayesinde sona yaklaşılırken Delta varyantının 'hastalık yapma özelliğinin baskın olması' akıllara 'Kısıtlamalar tekrar gelir mi?' sorusunu getiriyor.

Delta varyantı özellikle İngiltere'de hastaneye yatışları toplamda 2 kat arttırdı. İngiltere Halk Sağlığı kurumunun açıklamasına göre yeni vakaların neredeyse büyük çoğunluğu Delta varyantı kaynaklı. Hastaneye başvurularda ve hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarının sayısı haftalık yüzde 20 artış göstermiş durumda.