Bakan Koca'dan açıklama geldi... Delta varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü?

Koronavirüs salgını birçok ülkede kontrol altına alınırken Ekim 2020'de Hindistan'da ortaya çıkan daha sonra Avrupa ve ABD'de de görülen Delta varyantı endişeye neden oldu. Bulaşıcılığı ile ilgili %100 artış olduğu belirtilen Delta varyantının baskın özellikleri nedeniyle hastaneye yatış oranını artırdığı belirtiliyor. Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları sayesinde sona yaklaşılırken Delta varyantının 'hastalık yapma özelliğinin baskın olması' akıllara 'Kısıtlamalar tekrar gelir mi?' sorusunu getiriyor.
Delta varyantı özellikle İngiltere'de hastaneye yatışları toplamda 2 kat arttırdı. İngiltere Halk Sağlığı kurumunun açıklamasına göre yeni vakaların neredeyse büyük çoğunluğu Delta varyantı kaynaklı. Hastaneye başvurularda ve hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarının sayısı haftalık yüzde 20 artış göstermiş durumda.
DELTA VARYANTI TÜRKİYE'DE 134 KİŞİDE GÖRÜLDÜ
Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye'de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı.
Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
DELTA VARYANTI ŞU AN DÜNYADA NERELERDE YAYGIN?
Hindistan'dan sonra İngiltere'yi etkileyen korona virüsünün Delta varyantı son günlerde Portekiz'de de baskın hale gelmeye başladı. Almanya, Fransa ve İspanya'da da ortaya çıkan virüs varyantı dünyada yaklaşık 70 ülkeye yayılmış durumda. Son verilere göre Delta varyantı; İngiltere'de COVID-19 enfeksiyonlarının %98'ini, Portekiz'de %96'sını, İtalya'da %20'den fazlasını ve Belçika'da yaklaşık %16'sını oluşturuyor.
DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Uzmanların açıklamalarına göre; "İngiltere'de de hakim virüs haline gelen Delta varyantının, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.
Delta varyantı diğer varyantlardan biraz farklı semptomlar gösterebiliyor. İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığına yakalandıklarını düşünebilir ve hayatlarına devam ederken virüsü başka insanlara yayabilirler. İnsanlar belirtisiz de hastalığı atlatabilirler bu nedenle virüsü farkına varmadan süper bulaştırabilirler. Bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması gerekiyor.
TÜM YAŞ GRUPLARI ETKİLENİYOR
Hindistan da delta varyantının artmasıyla beraber çocuklar dahil olmak üzere vücudun oksijen düzeylerinin azaldığı, kanda pıhtının arttığı ve bazı organlarda yetmezlik bulguları vererek kangrene dönüştüğüne dair iddialar delta varyantına karşı endişeyi giderek artırıyor.