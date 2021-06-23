Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Bakan Koca'dan açıklama geldi... Delta varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü?
Giriş Tarihi: 23.6.2021 15:46 Son Güncelleme: 23.6.2021 16:11

Bakan Koca'dan açıklama geldi... Delta varyantı 'de kaç kişide görüldü?

Bakan Koca'dan açıklama geldi... Delta varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü?

Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamalarıyla salgından kurtulmak, tüm ülkelerin hedefi arasında yer alıyor. Aşı uygulamaları hızla devam ederken ilk olarak 'da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Delta varyantı ile ilgili elde edilen yeni veriler endişe yarattı. Bu verilere göre, delta varyantının hastalık yapıcı ve bulaşıcılık özellikleri diğer varyantlara göre oldukça fazla. Tüm dünyada koronavirüsle birlikte delta varyantı endişesi sürerken Bakan Koca, delta varyantının 'de kaç kişide görüldüğünü açıkladı!

salgını birçok ülkede kontrol altına alınırken Ekim 2020'de 'da ortaya çıkan daha sonra Avrupa ve ABD'de de görülen Delta varyantı endişeye neden oldu. Bulaşıcılığı ile ilgili %100 artış olduğu belirtilen Delta varyantının baskın özellikleri nedeniyle hastaneye yatış oranını artırdığı belirtiliyor. Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları sayesinde sona yaklaşılırken Delta varyantının 'hastalık yapma özelliğinin baskın olması' akıllara 'Kısıtlamalar tekrar gelir mi?' sorusunu getiriyor.

Delta varyantı özellikle 'de hastaneye yatışları toplamda 2 kat arttırdı. İngiltere Halk Sağlığı kurumunun açıklamasına göre yeni vakaların neredeyse büyük çoğunluğu Delta varyantı kaynaklı. Hastaneye başvurularda ve hastaneye yatırılan hastalarının sayısı haftalık yüzde 20 artış göstermiş durumda.

DELTA VARYANTI TÜRKİYE'DE 134 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve 'de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı.

Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

DELTA VARYANTI ŞU AN DÜNYADA NERELERDE YAYGIN?

Hindistan'dan sonra İngiltere'yi etkileyen korona virüsünün Delta varyantı son günlerde 'de de baskın hale gelmeye başladı. Almanya, Fransa ve İspanya'da da ortaya çıkan virüs varyantı dünyada yaklaşık 70 ülkeye yayılmış durumda. Son verilere göre Delta varyantı; İngiltere'de COVID-19 enfeksiyonlarının %98'ini, Portekiz'de %96'sını, İtalya'da %20'den fazlasını ve Belçika'da yaklaşık %16'sını oluşturuyor.

DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanların açıklamalarına göre; "İngiltere'de de hakim virüs haline gelen Delta varyantının, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.

  • Baş ağrısı
  • Boğaz ağrısı
  • Ateş, titreme
  • Kas ağrıları
  • Karın ağrısı ve burun akıntısı
  • Genç yaştaki hastaların "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebiliyorlar.
  • Genç yaştakiler de özellikle soğuk algınlığı ile beraber halsizlik, yorgunluk şikayetleri varsa evde kalmaları ve bir an önce PCR testi yatırmaları öneriliyor.

Delta varyantı diğer varyantlardan biraz farklı semptomlar gösterebiliyor. İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığına yakalandıklarını düşünebilir ve hayatlarına devam ederken virüsü başka insanlara yayabilirler. İnsanlar belirtisiz de hastalığı atlatabilirler bu nedenle virüsü farkına varmadan süper bulaştırabilirler. Bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması gerekiyor.

TÜM YAŞ GRUPLARI ETKİLENİYOR

Hindistan da delta varyantının artmasıyla beraber çocuklar dahil olmak üzere vücudun oksijen düzeylerinin azaldığı, kanda pıhtının arttığı ve bazı organlarda yetmezlik bulguları vererek kangrene dönüştüğüne dair iddialar karşı endişeyi giderek artırıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca'dan açıklama geldi... Delta varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA